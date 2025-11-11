El Ayuntamiento concede al FC Barcelona una bonificación del 35% del ICIO sobre el Espai Barça

General view inside the stadium ahead during the training day of FC Barcelona open doors for the fans at the Spotify Camp Nou stadium on November 07, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado conceder al FC Barcelona una bonificación del 35% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) sobre la cuota de las obras del Espai Barça.
La medida ha sido aprobada en batería junto a otras 8 bonificaciones en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda de este martes con el voto favorable de todos los grupos y el gobierno municipal (PSC).
Concretamente, se declaran "de especial interés y utilidad municipal las obras de movimiento de tierras, muros de contención y pantallas perimetrales y cimientos" del Espai Barça, como primera fase de la ampliación del Spotify Camp Nou.