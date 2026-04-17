El Ayuntamiento de Cornellà ve "muy positiva" la compra de la UE Cornellà por parte de Messi

Estadi Municipal de Cornellà - AYUNTAMIENTO DE CORNELLÀ

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat ha valorado de forma "muy positiva" la adquisición de la UE Cornellà por parte del futbolista argentino Leo Messi, una operación que considera de "gran relevancia" y que abre "nuevas expectativas y oportunidades" tanto para el club como para la ciudad.

El consistorio ha explicado en un comunicado que ha estado al corriente de las negociaciones desarrolladas en las últimas semanas entre el entorno del jugador y la entidad, participando en aquellos aspectos vinculados a su papel como gestor del campo municipal y de los proyectos que ambas partes desarrollan conjuntamente.

"Se trata de una noticia de gran relevancia que abre nuevas expectativas y oportunidades tanto para la entidad como para la ciudad", ha señalado el Ayuntamiento, que subraya que la llegada del actual jugador del Inter Miami CF refuerza el vínculo de Cornellà con el deporte de alto nivel y contribuye a proyectar el nombre del municipio "más allá de su territorio".

Asimismo, el consistorio ha destacado que este nuevo paso es también fruto del trabajo realizado durante años por los distintos equipos de gestión del club, a los que ha reconocido su labor "constante y comprometida", con especial mención al papel de la fundación, responsable de proyectos como la escuela deportiva, el fútbol femenino y el fútbol de inclusión social, ámbitos que, según ha remarcado, quedan "protegidos y consolidados" como parte esencial de la identidad de la entidad.

Desde el Ayuntamiento de Cornellà han reafirmado además su voluntad de seguir trabajando conjuntamente con el club para que este nuevo impulso revierta en beneficio del deporte, de la ciudad y del conjunto de la ciudadanía, generando nuevas oportunidades sociales, educativas y deportivas.

Finalmente, el consistorio ha mostrado su confianza en que esta nueva etapa contribuya al crecimiento deportivo e institucional de la UE Cornellà, preservando sus valores fundacionales y su compromiso con el desarrollo del talento local, y ha recordado que se trata de una de las entidades con más tradición del fútbol catalán y un referente por su modelo arraigado en el territorio.