El Ayuntamiento de Huelva seguirá apoyando al Recre con un patrocinio "potente" pero señala que no puede comprar el club

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital ha señalado este lunes que seguirá apoyando al Recreativo de Huelva, "con un patrocinio, el más potente de toda las ligas españolas", pero ha insistido en que la sentencia de 2024 "deja claro que el Consistorio no puede comprar, no puede expropiar y que no puede poner dinero".

Así lo ha indicado el segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Huelva y concejal de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, quien ha expresado la "tristeza" por el descenso del Recre a Segunda Federación, pero ha insistido es "un club que está completamente vivo en lo institucional, algo que es vital".

Al respecto, ha explicado que "desde que en enero de 2024 se declaró la expropiación nula y le devolvía la propiedad a Gildoy, por lo tanto, a Pablo Comas", el clun entró "en una situación institucional absolutamente complejísima". "Hemos estado trabajando y buscando soluciones en el Ayuntamiento para ablandar el alma del vendedor, que es Gildoy España. Hemos creado nuestros mecanismos para que pudieran venir gente seria en un futuro. Además, el club está en lo económico completamente estabilizado, y eso ha posibilitado que se haga una 'due diligence' completamente positiva y no le ha salido nada extraño, por lo tanto, eso ha facilitado que el club se venda", ha detallado.

Al respecto, ha explicado que la venta está "todavía en el último tramo de proceso", toda vez que ha querido dejar claro que el Recre "lo vende su propietario, Gildoy España". "El ayuntamiento facilita, ayuda, posibilita, que es lo que venimos haciendo. Vende Gildoy, nosotros en su día intentamos salir al mercado para buscar compradores, los presentamos, los rechazaron, él trajo otros compradores, que son los que están ahora, pero hemos puesto un puente de plata para que puedan adquirir el club, con una serie de aportes que hasta ahora han venido demostrando", ha subrayado.

Además, ha indicado que "hasta el día de hoy, sin ser todavía el club de los nuevos propietarios, han aportado 800.000 euros" y "una vez que tengan la autorización del Consejo Superior de Deportes, realizarán el pago a Hacienda, de unos dos millones aproximadamente de euros". "Estamos hablando de personas que han apostado por Huelva, que debemos respetar y, sobre todo, recibirles para que lo hagan lo mejor posible, porque es el bien de todos".

Asimismo, Muñoz ha insistido en que "quedó claro" en aquella sentencia de 2024 que el Ayuntamiento "no puede comprar, no puede expropiar y no puede poner dinero", sino que "lo que puede hacer es lo que se está haciendo, que es ayudar al Recre y hacer un patrocinio, el más potente que existe ahora mismo en todas las ligas españolas", es decir, "un millón de euros en una categoría deportiva que ya se conoce", por lo que el Ayuntamiento "está al lado del Recre".

"Aunque estemos todos disgustados y tristes por un descenso de categoría en la que han colaborado muchas circunstancias, sobre todo la inestabilidad institucional propia, de que no se sabe cuándo llega el dueño, quién llega, cómo nos llega y toda esa situación genera inestabilidad. Pero el futuro del Recre va a ser muy positivo, estoy convencido de ello", ha finalizado.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha expresado su "pena" por el descenso del club, en cuanto a lo deportivo, pero ha señalado que cuando se conoció la sentencia que anulaba la expropiación, sabían que "iba a perjudicar al propio club".

"El Ayuntamiento va a seguir apoyando, esté en la categoría que esté, pero es verdad que le ha afectado, porque en esa sentencia, en la cual queda muy claro que la expropiación estaba mal hecha, le daba el club a Comas. Entonces, Comas es el que ha vendido, pero claro, esa inseguridad ha provocado estas circunstancias", ha señalado.