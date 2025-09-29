El Ayuntamiento de València pide que se aplace el partido Valencia-Oviedo de este lunes por la alerta meteorológica

La alcaldesa de València, María José Catalá, tras la reunión del Cecopal celebrada este lunes en la central de la Policía Local de la ciudad ante la alerta por lluvias decretada para esta y otras localidades. - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS

Catalá remarca que "no es competencia" del consistorio mantener o no ese encuentro: "No podemos suspender lo que no autorizamos"

VALENCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valencia ha pedido este lunes a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a LaLiga que se aplace el partido previsto para esta noche en Mestalla entre el Valencia CF y el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26, ante la alerta por lluvias decretada para la capital valenciana y otras poblaciones de esta provincia.

Así lo ha indicado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras la reunión del Cecopal mantenida esta jornada en la Central de la Policía Local de la ciudad para hacer balance de las actuaciones realizadas a lo largo de la pasada noche y analizar la situación ante las alertas meteorológicas.

La primera edil, que ha subrayado que el consistorio valenciano no tiene competencias para decidir si ese encuentro deportivo se mantiene o se suspende, ha explicado que se ha puesto en contacto con la RFEF para pedir que esa cita se aplace.

"No es competencia del Ayuntamiento de Valencia. No podemos suspender lo que no autorizamos", ha indicado la responsable municipal. "El Ayuntamiento no puede suspender lo que no autoriza. No somos competentes para la suspensión de un partido de fútbol que es una competición privada", ha insistido en declaraciones a los medios de comunicación.

María José Catalá ha rechazado de ese modo mensajes "contra el Ayuntamiento de Valencia" por esta cuestión y ha comentado que "el antecedente lo tenemos en marzo" con "el partido del Villarreal" que "suspendió LaLiga". "Por tanto, es LaLiga", ha apostillado.

La alcaldesa ha asegurado que en el consistorio están "preocupados" por la celebración del partido teniendo en cuenta la situación meteorológica y "los desplazamientos que podrían producirse" para acudir a él. Por ello, ha explicado que se ha puesto "en contacto directamente con la RFEF" para trasladar esta circunstancia.

"He hablado concretamente con su secretario general, ya que el presidente está en este momento en Chile y la diferencia horaria impedía esa comunicación --con él--", ha señalado la primera edil, que ha detallado que ha remitido a esa entidad "una solicitud para que aplacen el partido dada la alerta roja".

"Dado que tenemos una situación de lluvias importantes durante esta tarde y para evitar los desplazamientos del área metropolitana que se pueden dirigir a la ciudad de Valencia" para acudir al partido de fútbol previsto en el estadio de Mestalla, ha agregado Catalá.

"SER RECEPTIVOS"

La petición ha sido también enviada a LaLiga. "Yo he remitido ese correo a la RFEF y a la Liga pidiendo el aplazamiento del partido", ha afirmado la responsable municipal. Asimismo, ha considerado que en la comunicación que ha tenido con el representante de la RFEF la actitud "ha sido ser receptivos a este aplazamiento", por lo que ha asegurado que entiende que próximamente "harán la correspondiente comunicación de aplazamiento de este partido".