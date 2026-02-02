Ayuso y Almeida celebran el regreso de la NFL al Bernabéu: "Madrid está preparada para todo"

Archivo - Jose Luis Martinez-Almeida, Mayor of Madrid, Florentino Perez, President of Real Madrid and Isabel Diaz Ayuso, President of the Community of Madrid pose for the photo during the National Football League (NFL) 2025 Madrid Game, match played betwe - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, celebraron este lunes el regreso de la National Football League (NFL) al Santiago Bernabéu por segundo año consecutivo, asegurando que la ciudad "está preparada para todo".

"Madrid está preparada para todo", defendió la presidenta regional, quien destacó también el espíritu "alegre, acogedor, que siempre pone su mejor versión para que todo salga bien" de la capital, demostrando "la unidad, la magia que hay entre los americanos y los madrileños".

Ayuso agregó que "Madrid enamora a todo el mundo por su vida nocturna, gastronomía, museos, cultura", y recordó todo lo que se puede "hacer y soñar a lo grande" con un acontecimiento de estas características. El primer partido de la NFL en Madrid, el pasado 16 de noviembre, congregó a 78.610 espectadores, cerca de la mitad procedentes del extranjero, con Estados Unidos entre los principales mercados emisores.

La Comunidad de Madrid, además, ha firmado un protocolo de colaboración con la NFL para consolidarse como sede plurianual de la competición en España, en el marco del acuerdo suscrito entre ambas instituciones. La rúbrica permitirá la celebración este año de un partido de temporada regular en el Santiago Bernabéu y contempla, además, la llegada de un nuevo encuentro en 2027, estableciendo a Madrid como base exclusiva de la NFL en el país, en ese periodo.

Por su parte, el alcalde de la capital destacó que siguen "siendo una de las grandes capitales mundiales del deporte", gracias a su "capacidad de atracción de eventos internacionales", para ahora volver a acoger "una competición deportiva tan prestigiosa y tan extraordinaria como la NFL". "Es una buena noticia para la ciudad de Madrid", aseguró.

"Desde el punto de vista de la repercusión, fue extraordinario para la ciudad de Madrid y de la imagen que se transmitió de Madrid en la celebración de este partido hubo un retorno enormemente beneficioso, también en términos económicos, nos permite conjugar esa política de deporte de base, en la cual hay el mayor presupuesto para el deporte de base que nunca ha habido", agregó.

Además, afirmó que "nunca" se ha actuado "en tantas infraestructuras e instalaciones, tanto de nueva generación como de reforma, como en los últimos años". "De la base al cielo, combinar la generación de grandísimos eventos internacionales con la práctica del mejor deporte", concluyó.