Golf.- Azahara Muñoz: "No me quiero ni imaginar ganar las Olimpiadas"

Golf.- Azahara Muñoz: "No me quiero ni imaginar ganar las Olimpiadas" - NACHO CASARES - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La golfista Azahara Muñoz confesó que se emociona ante la posibilidad de disputar y poder ganar el torneo olímpico de los Juegos de Tokyo, aplazados al próximo año por la pandemia de la COVID-19, aunque su sueño de la infancia era poder ganar un 'grande', y se declaró ilusionada con retomar la competición en Estados Unidos.

"Mi sueño está un poco feo porque a mí me encantaría ganar un grande. Desde pequeña, mi sueño siempre ha sido poder ganar un grande y llegar lo más alto en el ranking mundial, pero sé que ganar unas Olimpiadas significa tanto que se me pone la piel de gallina. Gané los Juegos del Mediterráneo y fue una pasada escuchar el himno en el podio ... No me quiero ni imaginar tener la oportunidad de ganar unas Olimpiadas", comentó en una entrevista para el servicio de prensa del Comité Olímpico Español (COE).

Azahara Muñoz retornará a los greens este fin de semana con un torneo en Ohio (Estados Unidos) y volará desde allí hasta Escocia, donde disputará el Abierto de ese país antes del Open Británico, uno de los 'grandes'. "He estado entrenando todo este tiempo, pero es complicado entrenar muchas veces cuando no sabes cuando tienes torneos", admitió.

La jugadora malagueña se marchó desde muy joven al CAR de Barcelona y posteriormente a la residencia Joaquín Blume de Madrid antes de instalarse en Estados Unidos, país en el que ha vivido los efectos de la pandemia.

"La pandemia la he vivido de una forma rara. Al principio, cerraron los sitios, pero aquí en el confinamiento podías salir y hacer lo que quisieras. Cerraron las playas, los parques y los lugares donde la gente se podía reunir, pero podías salir libremente de tu casa y por eso ha pasado lo que ha pasado", justificó.

A su juicio, la población debería tener más cuidado que antes porque donde vive, en Florida, hay muchísimos casos. "Cada día salen más, es como un nuevo récord y ahora tengo que tener hasta más cuidado porque en los torneos van a hacer pruebas y, si das positivo, te ponen en cuarentena y no compites", señaló.

Ante el aplazamiento de los Juegos de Tokyo 2020, Muñoz dijo que estamos atravesando por una situación en la que no merece la pena quejarse. "Es un tema muy grave, la gente ha muerto, familias han quedado separadas y no quiero ni quejarme. Tú planeas cosas o torneos, tu vida alrededor de ellos. He cambiado un poco mis planes, teníamos planeado tener una familia después de los Juegos, pero nos esperamos un año más porque me hace muchísima ilusión ir a los Juegos", desveló.

De Rio 2016, recordó ver ganar el oro a Rafa Nadal y a la selección masculina y femenina de baloncesto. "Fue una experiencia muy bonita, me encantaría poder repetirlo en Tokio. Yo veía que el sueño de todos los deportistas era ir a los Juegos, pero el golf no era olímpico. Pero siempre lo he vivido como que era lo más grande", destacó.