La Azotea, la nueva estructura de tres plantas de 'Match Hospitality' para el circuito Madring. - MADRING

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El trazado Madring dio a conocer este jueves La Azotea, nueva estructura de tres plantas de 'Match Hospitality' para redefinir 'hospitality' del circuito semiurbano en la capital español, de cara al Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa del 11 al 13 de septiembre.

En las alturas del nuevo circuito semiurbano de Madring, se ubica La Azotea, la estructura de tres plantas con restaurante, zonas 'lounge', piscinas y terraza panorámica en la curva 'La Monumental', informó el circuito. Este jueves se conocen los primeros renders oficiales de esta estructura concebida por 'Match Hospitality', Proveedor Exclusivo de Official Hospitality y Proveedor Oficial de Alojamiento del circuito.

"Con una arquitectura contemporánea y una estructura elegante donde el vidrio y la luz natural dialogan con el 'skyline' de Madrid, en su terraza superior, una delicada cubierta de tela blanca tamiza el sol y proyecta una atmósfera luminosa y sofisticada", destacó el comunicado sobre unas vistas panorámicas de 360° tanto a la ciudad como a algunos de los puntos más emblemáticos del trazado.

Situada en 'La Monumental', la curva más icónica del circuito, La Azotea se concibe como una experiencia multizona que fusiona gastronomía, entretenimiento y deporte, contando además con grada privada de Official Hospitality con vistas directas a la acción de la curva peraltada en la curva 12, abierta el sábado de 9.00 a 23.00 horas y el domingo de 9.00 a 19.00 horas.

La Azotea se organiza en distintos niveles, cada uno concebido para ofrecer una experiencia diferente. El recorrido comienza en la planta baja, que funciona como punto de recepción y bienvenida. Aquellos que reserven entrada tienen acceso a otra zona de Official Hospitality conocida como El Mirador, un 'festival site' gastronómico que reúne varios puestos gourmet, donde se sitúa el escenario principal de Official Hospitality.

En la planta 1 se ubica el restaurante, y en la planta 2 alberga una terraza abierta equipada con bares, zonas 'lounge' y una selección de cócteles. El recorrido de La Azotea culmina en la planta 3, una azotea privada que representa el nivel más exclusivo del recinto, con vistas tanto al circuito como al 'skyline' de Madrid.