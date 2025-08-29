Azpilicueta llega al Sevilla por una temporada y con opción a otra

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha alcanzado este viernes un acuerdo con el veterano defensor internacional español César Azpilicueta, que firma por una temporada y con opción a otra para reforzar la zaga del conjunto nervionense.

"El navarro, nacido en Zizur Mayor el 28 de agosto de 1989, [...] llega libre tras finalizar su contrato con el Atlético de Madrid el pasado 30 de junio", informó el Sevilla en su página web. "Mucho antes, sus inicios tuvieron como marco al CA Osasuna, con cuyo primer equipo debutó con solo 17 años", recordó la misma nota de prensa.

"Todavía muy joven, con 20 pero tras 108 partidos oficiales, el Olympique de Marsella llamó a su puerta. En Francia no paró de dar pasos adelante pese a su juventud, haciéndose muy pronto con la titularidad. De hecho, en sólo dos temporadas disputó 68 partidos y marcó dos goles, cosechando para su incipiente palmarés dos Copas de la Liga de Francia y una Supercopa nacional", destacó el comunicado oficial.

"La temporada 2012/13 la comenzó en el Vélodrome, pero justo antes de cumplir los 23 años le llegaría otro gran salto en su carrera, el de la Premier League con la camiseta del Chelsea FC. Y Azpilicueta no sólo no defraudó, sino que a su marcha de Stamford Bridge, once años después, se había convertido en toda una leyenda de los 'blues'", añadió la nota.

"Sin ir más lejos, la pasada primavera la afición del Chelsea votó el once histórico de su club y el navarro fue el elegido para el lateral derecho. En cifras, disputó 508 encuentros, marcó 17 goles y dio 51 asistencias. En cuanto a trofeos, casi no se dejó nada. Dos títulos de la Premier League, uno de la FA Cup, una Copa de la Liga, dos UEFA Europa League, una Supercopa de Europa y hasta un Mundial de Clubes. Eso sí, el punto álgido lo vivió al levantar como capitán la Copa de Europa obtenida en 2021 ante el Manchester City en Oporto", recalcó la nota.

El comunicado agregó que "tras más de una década en Inglaterra, en el verano de 2023 firmaría por el Atlético de Madrid, al que ha pertenecido las dos últimas campañas". "Como colchonero disputó 54 partidos, con un gol y dos asistencias en su haber", apuntó la nota sobre un futbolista que nunca cuajó por completo en los planes de Diego Pablo Simeone.

"En el capítulo internacional, Azpilicueta ha vestido la camiseta de España en todas las categorías inferiores, proclamándose campeón de Europa sub-19 y sub-21. Su estreno con la absoluta fue en 2013, en un amistoso ante Uruguay en Catar. Desde entonces ha jugado 44 partidos, habiendo acudido a las fases finales de la Copa Confederaciones 2013, la Copa del Mundo 2014, 2018 y 2022, así como la Eurocopa 2016 y 2021. Su última convocatoria hasta la fecha fue en septiembre de 2023, ya con Luis de la Fuente en el cargo", concluyó el texto de prensa.