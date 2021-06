Azpilicueta: "Tengo la espina clavada de no haber podido mostrar mi nivel en la selección"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección española César Azpilicueta se mostró su felicidad por volver al combinado nacional dos años y medio después y su deseo de intentar quitarse "la espina clavada" de no haber podido rendir como lo ha hecho principalmente en el Chelsea, mientras que dejó claro que "entre los 24" deben suplir ausencias de jugadores como Sergio Ramos.

"Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de estar de vuelta. Tuve la suerte durante muchos años de acudir a muchas convocatorias, Eurocopas y Mundiales, y, por supuesto, cuando estás de vuelta es algo muy especial" señaló este jueves Azpilicueta en rueda de prensa.

El navarro, que fue citado tras dos años y medio sin ser convocado, confesó que "siempre" había tenido "ilusión por volver". "Siempre estaba pendiente de las listas, pero no podía hacer nada más que trabajar al máximo con mi equipo porque era algo que no podía controlar. Somos muchos y es difícil", comentó.

"Desde el 2013 vine con regularidad y cuando no vienes te queda esa sensación que no puedes cambiar. Llevo desde los 15 años representando a mi país y poder tener esa posibilidad de nuevo fue muy emocionante", añadió el defensa del Chelsea.

En este sentido, reconoció cierto disgusto por no haber rendido en la selección como en el Chelsea. "He acudido a dos Eurocopas, un Mundial y unos Juegos y tengo esa espina clavada de no haber podido mostrar el nivel que he mostrado durante mucho tiempo en el club. Ahora, tengo esa ilusión por hacer un buen campeonato porque en los torneos en los que he estado no acabaron como queríamos y es una nueva oportunidad colectiva e individualmente", advirtió.

Azpilicueta se mostró dispuesto a jugar como requiera el equipo después de un año donde ha jugado tanto en línea de tres como de cuatro. "Siempre me intento adaptar lo mejor posible y donde el míster quiera intentaré dar el máximo. He jugado en diferentes posiciones y me adaptaré a lo que requiera el equipo", expresó el internacional, que sabe que pese a su buena temporada, coronada como campeón de Europa, se le va a "criticar" si hace un partido "malo".

"Al grupo le veo con muchas ganas. Es un grupo fantástico con gente joven y con veteranos que también tienen muchísima ilusión de resarcirnos de las fases finales en las que no hemos estado a la altura. Jugar una Eurocopa es algo único y una oportunidad de recuperar esa ilusión, ojalá que estemos todos juntos y consigamos hacer algo muy bonito", agregó el de Zizur Mayor.

"Desde el 2012 no se ha ganado después de vivir los años anteriores siendo los números uno y está en nuestra mano cambiar eso. En un campeonato de este nivel cada detalle es importante y hay que ir partido a partido. Portugal es un buen test para demostrar que estamos preparados", expresó.

"LOS 24 TENEMOS QUE SUPLIR A SERGIO RAMOS"

El zaguero fue preguntado por la ausencia de Sergio Ramos. "El liderazgo, los números y los títulos de Sergio hablan por sí solos y eso es algo que tenemos que suplirlo con los 24. Aquí hay capitanes de otros equipos y hay que asumir la responsabilidad. El liderazgo se obteniendo, peor veo a jóvenes que lo tienen por la forma en la que se comportan. Entre todos tenemos que arrimar el hombro", opinó.

"Hay jugadores que por lesiones no pueden estar y que nos han permitido estar aquí al resto y eso es algo que tenemos que valorar. Muchos pasan y cada uno aporta su granito de arena para que haya 24 afortunados que estemos aquí y en nuestra mano está que se sientan orgullosos de nosotros. Seguro que estarán animando como yo lo estuve durante dos años y medio", subrayó Azpilicueta.

Finalmente, se refirió a su compañero en el Chelsea, el francés N'Golo Kanté. "Es una persona muy especial, no he visto en mi carrera a alguien como él. Cubre muchísimo terreno, llega al área y parece que siempre tiene un extra de batería cuando al resto no le queda", reflejó.