Babolat lanza la primera gama Carlitos junior inspirada en Carlos Alcaraz. - BABOLAT

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Babolat presenta, con motivo del lanzamiento de la novena generación de la raqueta Pure Aero de Carlos Alcaraz, la gama Carlitos Junior de raquetas y bolsas, que ha sido diseñada para iniciar a los niños pequeños en el juego del tenis e inspirarlos a seguir los pasos del número uno del mundo.

En este 2026, Babolat lanza la novena generación de su Pure Aero, la raqueta icónica utilizada por Carlos Alcaraz, seis veces ganador de torneos de 'Grand Slam' y el número 1 mundial más joven de la historia. Por primera vez, la marca presenta también una gama Carlitos Junior inspirada en la imagen del campeón.

La gama Carlitos, disponible desde este jueves, incluye 5 tamaños de raquetas de iniciación adaptadas a la morfología y a las capacidades de los jóvenes jugadores de 4 a 13 años. Más allá de su diseño inspirador, cada detalle como referencias visuales pedagógicas, tamaños de grip y patrones de encordado ha sido pensado para facilitar y hacer lúdico el aprendizaje de los gestos correctos.

Un bolso Carlitos Junior completa la gama para transportar raquetas, pelotas y zapatillas, y vivir la experiencia del campeón Carlos Alcaraz en todo momento. Muy implicada con las nuevas generaciones, Babolat acompaña a la mayoría de sus campeones desde la infancia como Carlos Alcaraz, desde los 10 años, o Rafael Nadal, miembro de la familia Babolat desde los 9 años.

El objetivo es que el Alcaraz del futuro haya golpeado sus primeras pelotas en 2026 con una raqueta de esta gama Carlitos Junior, inspirada en el campeón murciano.