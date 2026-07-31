Babolat participa en la Testea Guide Padel 2026 para evaluar el rendimiento de cinco de sus palas

Babolat ha participado en la Testea Guide Padel 2026 para evaluar el rendimiento de cinco de sus palas. - BABOLAT

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca de deportes de raqueta Babolat ha participado en la Testea Guide Pádel 2026, una guía que evalúa en laboratorio el comportamiento real de las palas de pádel bajo criterios objetivos, y a la que ha trasladado su cultura de innovación y rendimiento en sus más de 150 años de historia.

El estudio, que ha analizado cinco modelos de la gama de la firma - Air Origin, Air Viper 2.6, Counter Veron 2.6, Technical Viper Soft 3.0 y Technical Viper 3.0-, ha permitido entender con datos el comportamiento de cada producto y determinar qué perfil de jugador se adapta mejor a cada uno de ellos.

Para estructurar los resultados, el laboratorio ha medido cada pala en tres bloques: manejabilidad, que mide el esfuerzo para moverla y colocarla; 'feeling', referido a la sensación transmitida en el golpeo según la rigidez, la absorción de vibraciones y el punto dulce; y reactividad, que evalúa la capacidad de devolver energía a la bola.

Entre las palas analizadas, la Air Origin destaca por su manejabilidad, flexibilidad y absorción de vibraciones, mientras que la Air Viper 2.6 ofrece mayor rigidez y reactividad en el juego ofensivo. Por su parte, la Counter Veron 2.6 presenta el comportamiento más equilibrado y versátil, situándose entre la línea de control y el ataque.

Finalmente, los modelos orientados al juego de potencia han registrado los parámetros más exigentes. La Technical Viper Soft 3.0 ha destacado por ofrecer la mayor salida de bola y potencia con un tacto intermedio, mientras que la Technical Viper 3.0 se ha posicionado como la opción más rígida y reactiva de la gama, enfocada a un perfil avanzado.