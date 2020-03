Bach admite el "enorme rompecabezas" con las fechas para los Juegos: "No se limita solo a los meses de verano"

JJ.OO.- Bach admite el "enorme rompecabezas" con las fechas para los Juegos: "No

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, admitió este miércoles el "enorme rompecabezas" que significa buscar nuevas fechas en el 2021 para los Juegos Olímpicos de Tokio, tras el aplazamiento provocado por la pandemia del coronavirus e indicando también que el plan "no se limita solo a los meses de verano".

"El acuerdo es que queremos organizar estos Juegos a más tardar en el verano de 2021. Eso significa que el grupo de trabajo puede considerar el panorama más amplio y esto no se limita solo a los meses de verano. Todas las opciones están sobre la mesa antes o durante el verano de 2021", comentó Bach durante una videoconferencia de prensa.

"Esto es como un enorme rompecabezas y cada pieza tiene que encajar. Si sacas una pieza, todo el rompecabezas se destruye. Por lo tanto, todo tiene que unirse y todo es importante. Por eso realmente no envidio a los miembros de este grupo de trabajo. He visto pruebas de su profesionalidad y la dedicación del Comité Organizador, que ya convirtió a Tokio en la ciudad olímpica mejor preparada de la historia", recalcó.

Además, no se arrepintió porque el COI haya tardado en aplazar los Juegos. "No, porque era el compromiso con nuestros socios japoneses. Ya he tratado de explicar que el enfoque estaba cambiando. Lo que expresamos fue la confianza en nuestros socios y amigos japoneses para organizar los Juegos en julio y en condiciones seguras", dijo al respecto. A esto nos comprometimos y seguimos comprometidos con los Juegos pospuestos. Lo que cambió fue la situación sanitaria mundial", reiteró.

"Podríamos haber decidido una cancelación nuestra unilateral. Pero para un aplazamiento necesitábamos el compromiso total de nuestros socios japoneses", insistió. "Esto es lo que estábamos buscando con nuestro enfoque y esto es lo que logramos ayer, haciendo posible que los Juegos de Tokio sucedan y no tengan que ser cancelados. Podemos dar a los deportistas la esperanza y la seguridad de que su sueño olímpico todavía puede hacerse realidad, incluso con retraso", agregó.

"Por supuesto, la cancelación fue discutida y considerada, como todas las opciones sobre la mesa. Pero estaba muy claro desde el principio que la cancelación no debería ser algo que el COI prefiriera, porque nuestra misión es organizar los Juegos y hacer realidad los sueños olímpicos de los deportistas", prosiguió Bach.

"No olviden que hace apenas un par de semanas las medidas de muchos Gobiernos estaban limitadas hasta mediados de abril, algunos hasta principios de mayo. No pudimos ver que se tomaran medidas hasta julio. Y es posible que hayan visto las últimas declaraciones en los Estados Unidos del presidente Trump, sobre la perspectiva de mediados de abril de poder levantar sus muchas restricciones", justificó. "Así que estábamos en línea con estos acontecimientos y con el asesoramiento de la OMS", afirmó.

"Nos hemos puesto en contacto con todos los patrocinadores. Tenemos todo su apoyo a esta decisión, y ahora trabajaremos para implementarla. Estos Juegos se llaman Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por lo tanto, para mí, es una consecuencia lógica que los patrocinadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 mantengan sus derechos, incluso si estos Juegos están organizados en 2021", precisó finalmente.