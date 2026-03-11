Badalona y Barça llevan el duelo vecinal a la Copa

Archivo - Las jugadoras del Barça Femení celebran un gol de Claudia Pina en la final de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid, en El Alcoraz de Huesca - RFEF - Archivo

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Badalona Women y el Barça Femení se ven las caras este jueves en el Municipal de Badalona (21.00 horas) en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola, en un primer duelo vecinal en esta fase tan avanzada de una competición copera que defienden las blaugranas ante unas ilusionadas badalonesas que tienen ases en la manga.

Primero, porque van con toda la ilusión del mundo de poder estar en la final del 16 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria y hacer historia, algo que ya están haciendo al llegar a semifinales. Además, acaban de anunciar un acuerdo con Mercury13 para hacer crecer la 'ONA' (ola) en el presente y futuro inmediato y tienen al césped artifical como arma secreta.

Las de Badalona, que en la Liga F Moeve están exiliadas a Palamós por no tener césped natural, sí pueden jugar en el Municipal de Badalona y su césped artificial en la Copa de la Reina. Y eso les da un plus a las de Marc Ballester, que no obstante asegura que se han ganado "el derecho a estar" en estas semifinales por méritos futbolísticos.

Por cierto, desde que Ballester tomó las riendas del equipo a mediados de noviembre del año pasado, el ahora FC Badalona Women (antaño Levante Las Planas y Levante Badalona) ha ganado 5 partidos, empatado 2 y encajado 4 derrotas en la Liga F Moeve, en la que están décimas pero a tiro de una victoria de la octava plaza.

Y en esta Copa de la Reina han eliminado para llegar a la doble cita contra el Barça Femení a Osasuna (0-3) en los dieciseisavos de final, en octavos vencieron al Granada CF (1-0) y en cuartos tumbaron a domicilio a la Real Sociedad (0-1) en una prórroga histórica.

En principio la única baja para este duelo de ida de 'semis' es Antonia Canales, lesionada del cruzado, mientras que Berta Pujadas, Núria Garrote y Cristina Cubedo son duda. Peor lo tiene el Barça Femení, líder intratable de la Liga F con 60 puntos (10 más que el Real Madrid, segundo) pero que llega a esta cita cin Mapi León, Cata Coll, Aitana Bonmatí ni Laia Aleixandri, lesionadas.

El Barça Femení ha ganado la Copa de la Reina en once ocasiones y de las últimas cinco sólo se escapó, en los despachos y no en el verde, la de 2023. Y se plantan en estas semifinales tras eliminar al Alavés (1-6) en octavos de final y al Real Madrid CF (0-4) en cuartos de final.

Las de Pere Romeu, que han entrenado para este partido en el césped natural de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, confían en superar la 'trampa' del terreno de juego de Badalona y poder superar a un FC Badalona Women que se está mostrando muy fiable a nivel defensivo y certero de cara a gol.

"Estamos acostumbrados a atacar bloques bajos. Tenemos que ser capaces de superar la primera línea de presión, que seguramente vendrán a buscarnos, y evitar pérdidas innecesarias que les permitan contraatacar", comentó Romeu en la previa, en la que dejó claro que este partido no debería jugarse en césped artificial, si bien no quiso ponerlo como excusa de lo que pueda pasar.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BADALONA WOMEN: María López; Majarín, Carmona, Ana González; Uribe, Navarro, Llompart, Julve, Pinillos; Banini y Chamorro.

BARÇA FEMENÍ: Font; Carla Martínez, Camara, Torrejón, Batlle; Schertenleib, Serrajordi, Vicky López; Pina, Pajor y Graham.

--ÁRBITRA: Espinosa Ríos (C. Madrileño).

--ESTADIO: Municipal de Badalona.

--HORA: 21.00/TDP y 3Cat.