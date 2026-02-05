El Badalona Women amarga con prórroga a la Real Sociedad y accede a semifinales en la Copa de la Reina

Archivo - Sonia Majarin of Levante Badalona in action during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and FC Levante Badalona at Alfredo Di Stefano stadium on October 04, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Badalona Women ha ganado este jueves por 0-1 en su visita a la Real Sociedad y gracias a ello se ha clasificado para las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola, en un partido condicionado por la intensa lluvia y resuelto en los instantes finales de la prórroga.

En esta ocasión, en las instalaciones de Zubieta y bajo climatología desapacible, las locales comenzaron enchufadísimas y Emma Ramírez lo plasmó a los escasos 38 segundos con un zurdazo raso desde fuera del área y que se marchó tras haber tocado en la cepa del poste.

El empuje 'txuri-urdin' obtuvo premio en el minuto 5 con un gol de Cecilia Marcos, habiéndose desmarcado a la espalda de la defensa rival hasta picar el balón frente a la salida de la portera, pero quedando todo sin validez por fuera de juego en el arranque de su carrera.

La réplica del Badalona tardó en llegar, pero Estefanía Banini rondó el gol pasada la media hora gracias a un derechazo con efecto desde el costado izquierdo del área, que salió desviado. Y como respuesta, Elene Guridi buscó puerta con un cabezazo en el 39', e igualmente sin fortuna.

Al regreso del descanso, Cecilia Marcos protagonizó otro acercamiento peligros de las anfitrionas, pero poco a poco María Llompart impulsó la mejoría del equiop catalán. Incluso marcaron las visitantes en el 64', pero la goleadora Lice Chamorro estaba en fuera de juego en el momento de recibir el pase en profundidad por parte de Elena Julve.

Aunque Lucía Pardo tomó las riendas del ataque de la Real y luego Ainhoa Moraza también tuvo otra ocasión, el marcador seguía 0-0 cuando de sopetón en el 87' pudo cambiar la historia; Ana González hizo penalti a Claire Lavogez y, después de la revisión que constató esa falta, erró Pardo el lanzamiento porque la guardameta rival adivinó su intención.

En la prórroga, pues estos cuartos de final son a partido único, los nervios agarrotaron a la Real. Con inercia a favor, el Badalona sonrió en el 113' cuando Irina Uribe se marchó habilidosa por banda izquierda hasta apurar a línea de fondo y centrar raso; Paula Sánchez no marcó de primeras, pero al rechace estuvo certera Itzi Pinillos y selló así el triunfo.