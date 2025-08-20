El Badalona Women presenta a Célya Barclais, Sofie Junge Pedersen y Loreta Kullashi

Archivo - Aitana Bonmati Conca of Spain and Sofie Junge Pedersen of Denmark in action during the women international friendly match played between Spain and Denmark at Santo Domingo stadium on Jun 15, 2021 in Alcorcon, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito/AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
El FC Badalona Women ha anunciado este miércoles las incorporaciones de la defensa francesa Célya Barclais, la centrocampista danesa Sofie Junge Pedersen y la delantera sueca Loreta Kullashi para su plantilla del próximo curso 2025/26 en la Liga F Moeve.
Barclais tiene 24 años y llega al ONA procedente del Celtic de Glasgow, donde el pasado curso jugó 22 encuentros de la Scottish Women's Premier League (SWPL), otros tres partidos de la SWPL Cup y otros ocho de la Liga de Campeones Femenina, marcando en total dos goles.
Por su parte, Junge Pedersen tiene 33 años y procede del Inter de Milán, con el que disputó la pasada temporada nueve partidos de la Serie A y dos de la Coppa italiana. Respecto a Kullashi, de 26 años, militó la mitad de la pasada campaña cedida en el Napoli, donde participó en 13 encuentros de la Serie A y también en dos del torneo copero.