Badosa: "Estoy orgullosa de mi pelea, triste como equipo"

La catalana destacó su regreso buscando impulso para 2026 aunque lamentó la eliminación de España en la BJKC

Carla Suárez: "Fueron dos partidos duros"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se mostró "orgullosa" a nivel personal después de su "pelea" con Elina Svitolina en las Finales de la Billie Jean King Cup, aunque no pudo evitar la "triste" eliminación de España, donde su capitana Carla Suárez reconoció que sufrieron en dos "partidos duros".

"Me entristece que hayamos perdido como equipo. Estoy muy orgullosa de mí misma porque lo di todo. Fue un partido muy reñido. Al final estuvo muy ajustado. Creo que ambas jugamos a un muy buen nivel. Especialmente en mi caso, después de dos meses y medio fuera de competición, volver a este nivel, jugar contra quien creo que está entre las 12 mejores del mundo, significa mucho para mí", confesó la exnúmero dos del mundo.

Badosa confió en dejar atrás sus problemas físicos y encontrar regularidad en lo que queda de 2025 pensando ya en el próximo curso. "Me motiva a seguir con la fe de que tengo el nivel para volver a estar ahí. Estoy orgullosa de mi pelea de hoy. En cierto modo es triste porque odio perder, pero estoy muy orgullosa", dijo.

"Las expectativas no cambiarán para el final de la temporada. Voy a jugar los últimos torneos del año. No he jugado mucho este año. Lo que quiero, creo que mi gran objetivo, es empezar ya a pensar en 2026. Quiero terminar el año de la mejor manera posible. Espero poder jugar tantos partidos como pueda e intentar ponerme en forma en la pretemporada. Tengo muchas ganas", añadió.

La catalana cedió ante Svitolina (5-7, 6-2, 7-5) y Ucrania selló su pase a semifinales, con el primer punto que habían logrado antes de Marta Kostyuk sobre Jessica Bouzas. Además, Badosa valoró la presencia en el equipo español y junto a su amiga, la capitana española, Carla Suárez. "Me siento bien. Creo que esta semana fue increíble con el equipo. Creo que creamos una conexión de equipo increíble. Honestamente, no lo mencioné, pero compartir la cancha con Carla, a quien considero amiga, nos conocemos desde hace tantos años, fue increíble. Ella entiende cada momento del partido. Creo que eso también me ayudó", afirmó.

"Quiero agregar que lo que también me ayudó fue el público de hoy. Creo que los aficionados chinos fueron increíbles. Me apoyaron en todo momento. Estoy muy feliz de estar aquí, de estar de vuelta. Tengo grandes recuerdos del año pasado. Jugué uno de mis mejores partidos de tenis aquí. Espero poder repetirlo", añadió.

Por su parte, Suárez lamentó la eliminación en dos partidos "muy duros". "Creo que fueron dos partidos diferentes, pero igual de duros. Para mí, Marta y Jessica jugaron un muy buen primer set. Marta jugó mejor en el segundo. Nada que hacer. Paula y Elina mostraron su mejor tenis. Creo que fue un partido muy bueno para el público, para los aficionados. Fue duro", dijo.

"Sabemos qué clase de jugadora era Elina. Luchó hasta el final durante toda su carrera, especialmente hoy. Paula estaba en la cancha después de dos meses en casa. Jugó muy, muy bien. Lo dio todo. Así que fue muy duro", añadió.

BOUZAS: "FUE UN PARTIDO DIFÍCIL"

Por otro lado, Bouzas explicó que su rival fue mejor en "momentos importantes". "Creo que fue un partido difícil. Marta jugó bien en algunos momentos importantes. Creo que eso marca la diferencia. Estuvo sólida todo el tiempo. Intenté ser agresiva, pero hoy fue difícil. Ahora tengo que concentrarme en las cosas en las que tengo que trabajar", apuntó.

"Creo que jugué bien en algunos puntos importantes. Intentas ganar el punto, defenderlo. Ves que la pelota vuelve una y otra vez. Fue un poco difícil porque recibí mucho apoyo. China está lejos de España, es difícil tener público allí. Al mismo tiempo, siento que aquí en China hay mucha gente a la que le encanta el tenis. Sí, lo sentí el año pasado, cuando era mi primera vez aquí, y lo siento hoy también", terminó en el adiós español a Shenzhen.