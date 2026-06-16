Badosa se estrena con victoria en Berlín y Davidovich sigue adelante en Queen's

Archivo - Paula Badosa of Spain plays against Julia Grabher of Austria during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 21, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha debutado este martes en el torneo de Berlín, de categoría WTA 500 y disputado sobre hierba, con una victoria ante la neerlandesa Suzan Lamens (6-3, 6-2), mientras que Alejandro Davidovich también ha vivido un estreno triunfal en Queen's (Reino Unido), ATP 500 sobre césped, frente al británico Cameron Norrie (7-6(6), 6-2).

La catalana, actual 142 del mundo y que disputa el certamen alemán por invitación, rompe así una nefasta racha de derrotas en su primer partido, que se extendió durante los torneos de Linz (Francia), Stuttgart (Alemania), Mutua Madrid Open y 's-Hertogenbosch (Países Bajos), y vuelve a ganar 76 días después.

Para ello, firmó dos roturas en el comienzo del set inicial con las que se situó 5-1, haciendo insuficiente el 'contrabreak' con el que intentó reaccionar su rival. Ya en la segunda manga, firmó otros dos quiebres que le permitieron cerrar la contienda en una hora y 14 minutos.

Ahora, Badosa se enfrentará en octavos de final con la estadounidense Coco Gauff, número siete del mundo y quinta favorita del certamen germano. En sus siete enfrentamientos previos, la española domina con cuatro triunfos.

También avanza a octavos, en este caso de Queen's, Alejandro Davidovich, número 22 del ranking ATP, que se empleó a fondo para eliminar al local Cameron Norrie y para citarse con el francés Corentin Moutet.

El malagueño se adjudicó el primer parcial en un apretadísimo 'tie-break', después de que ambos tenistas lograsen romper el servicio del adversario en una ocasión. En el segundo, se adelantó 4-1 y, a pesar de que Norrie cortó la sangría devolviéndole una de las roturas, Davidovich firmó un nuevo 'break' que le encaminó hacia el triunfo.