Badosa: "Fui un completo desastre"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se ha mostrado "muy decepcionada" con su actuación en la derrota de cuartos de final del US Open ante la estadounidense Emma Navarro (6-2, 7-5), que ha calificado de "completo desastre", y ha reconocido que en ningún momento llegó a sentirse "bien" sobre la pista.

"Estoy muy decepcionada con mi nivel hoy. Creo que Emma jugó muy bien y que manejó la situación muy bien. Yo fui un completo desastre", declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Es la primera vez en mi carrera que pierdo un set yendo 5-1 arriba, desgraciadamente me ha tocado hoy. Tengo que pensar qué ha pasado. Empecé a fallar y perdí casi 20 puntos consecutivos y eso es muy raro, porque soy una jugadora muy consistente. Estoy muy decepcionada", continuó.

Además, la catalana reconoció que solo jugó "cuatro o cinco juegos bien" y que "nunca" se sintió bien en pista, ni 5-1 arriba en la segunda manga. "Nunca me sentí bien en pista, ni sacando ni jugando desde la línea de fondo. Esa es mi principal fortaleza, así que me ha sorprendido mucho; jugué muy bien los anteriores partidos, pero cuando entré en la pista no me adapté bien a la situación ni a las emociones. Deseaba tanto ganar que a veces eso no ayuda nada", subrayó.

También confesó que las sensaciones por la mañana fueron buenas, pero que en cuanto saltó a la pista se sintió "rara". "Mi cabeza estaba en todas partes menos en el presente. Eso es algo en lo que he estado trabajando y he mejorado mucho, pero me ha hecho mucho daño en mi carrera. En ocasiones ansío tanto algo y pienso en el futuro, que ni siquiera me concentro en el momento", reconoció.

Sin embargo, explicó que antes de empezar el torneo en Washington, donde logró el cuarto título de su carrera, hubiera "firmado todos los resultados" de la gira norteamericana. "Viniendo de dónde vengo, tengo que estar feliz. Soy la número 15 del mundo, algo que no me esperaba hace unos meses, estoy muy orgullosa. Con el rendimiento que he tenido hoy, sé que, si no fuera un 'Grand Slam', lo habría hecho bien. No he sabido manejarlo bien", apuntó.