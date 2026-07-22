Badosa se recupera y accede a octavos de final en Hamburgo

July 11, 2026, BStad, Sweden: 260711 Paula Badosa of Spain celebrates after the final of Nordea Open on day 6 on July 11, 2026 in Bstad. .Photo: Niclas JÃnsson / BILDBYRÃN / COP 273 / NO0425.tennis wta 125 nordea open dam bbeng jubel - Europa Press/Contacto/Niclas JÃ–Nsson

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se ha clasificado este miércoles para los octavos de final del torneo de Hamburgo (Alemania), de categoría WTA 250 y que se disputa sobre tierra batida, gracias a su victoria por 7-5 y 6-4 contra la polaca Katarzyna Kawa.

Tras haberse retirado el pasado lunes de la final en el WTA 250 de Iasi (Rumanía) debido a molestias físicas, la catalana recuperó aquí la senda del triunfo. En esta ocasión, salvó cuatro bolas de 'break' nada más empezar el partido y auguró un primer set con Kawa muy incisiva.

Eso sí, Badosa neutralizó las nueve opciones de rotura de su oponente y en el duodécimo juego acertó la cuarta suya, llevándose ese primer set en 68 minutos. Al inicio del siguiente, Kawa ya sí logró el quiebre que tanto buscaba, no sin sufrimiento, y consolidó esa renta (1-3, 2-4).

Sin embargo, fue letal Badosa en el octavo juego con un 30-40 y en el décimo también con un 15-40, materializando ambas pelotas de 'break' y sellando la segunda manga en 42 minutos. Su próxima adversaria será la húngara Panna Udvardy, verduga de la rusa Elena Pridankina por 6-4 y 6-2.