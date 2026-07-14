Badosa sigue al alza y avanza en Iasi

Archivo - Paula Badosa of Spain plays against Julia Grabher of Austria during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 21, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se ha metido en los octavos de final del torneo de Iasi (Rumanía), de categoría WTA 250 y que se disputa sobre tierra batida, tras imponerse por la vía rápida de la ucraniana Anhelina Kalinina (6-3, 6-1), mientras que el asturiano Pablo Carreño y el madrileño Dani Merida han avanzado a segunda ronda del ATP 250 de Umag (Croacia) después de imponerse en su debut al croata Matej Dogig (6-4, 6-2) y al esloveno Ziga Sesko (6-4, 6-1), respectivamente.

Paula Badosa continúa su crecimiento tras levantar el pasado domingo en Bastad su primer título desde 2024. Ahora, en la primera ronda del WTA 250 de Iasi ha superado con autoridad a la ucraniana Kalinina, número 59 del ranking, a la que solo ha dejado sumar cuatro juegos en un partido que se alargó a la hora y media de juego. Así, Badosa cerró su victoria por 6-3 y 6-1, apoyada en un notable partido al resto, quebrando seis de los ocho servicios de su rival.

Además, también avanzó a los octavos de final del torneo rumano la española Kaitlin Quevedo, que se impuso en su duelo a la local Elena Gabriela Ruse (6-3, 6-1), mientras que Leyre Romero Gormaz no pudo superar el primer partido ante la húngara Panna Udvardy en tres sets (6-3, 4-6, 6-3).

CARREÑO Y MÉRIDA SE METEN EN LOS OCTAVOS DE UMAG

Por su parte, Pablo Carreño y Dani Mérida también han superado la primera ronda en el ATP 250 de Umag, que se disputa sobre tierra batida. El asturiano, que volvía a la competición después de su derrota en la segunda ronda de Wimbledon, se impuso sin complicaciones el joven croata Metej Dogig (6-4, 6-2) en un partido en el que no cedió ningún 'break'. Además, Mérida solventó el debut ante el esloveno Sesko por la vía rápida (6-4, 6-1) en poco más de una hora de partido.