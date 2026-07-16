Badosa sigue en racha y Mérida se mete en semifinales de Umag

Paula Badosa - Europa Press/Contacto/Niclas JÃ–Nsson

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa alargó su buen momento con el billete a cuartos de final del torneo WTA 250 de Iasi (Rumania) este jueves, mientras que el también española Daniel Mérida se metió en semifinales de la cita ATP 250 de Umag (Croacia).

La catalana, que viene de ganar un título dos años después con el WTA 125 de Bastad, firmó una épica actuación para creer más si cabe en su progresión, con un 7-6(5) 1-6 6-4 sobre la rusa Alevtina Ibragimova. La exnúmero dos del mundo estuvo tres horas sobre la tierra del torneo rumano para meterse en cuartos.

Pese a llevarse un primer set muy igualado, la rusa puso a prueba a una Badosa que entró en caía libre, perdiendo el segundo set y con un 1-4 en contra en el tercero. Sin embargo, la tenista española reaccionó sumando cinco juegos seguidos para apuntarse una tremenda remontada hacia su mejor versión. La jornada no fue redonda en Iasi por la derrota (6-3, 7-6(2)) de la también española Kaitlin Quevedo ante la egipcia Mayar Sherif.

Mientras, en la cita de Umag, Mérida se deshizo del francés Titouan Droguet con un contundente 6-1, 6-3 para avanzar a semifinales. El madrileño subió al número 72 del ranking en vivo y aseguró establecer el lunes una nueva marca personal. En busca de su segunda final ATP, ambas este año tras la de Bucarest, el español se medirá con el argentino Román Burruchaga.