Badosa vuelve a caer con Sherif en cuartos de Hamburgo

Archivo - Paula Badosa of Spain regrets after losing against Julia Grabher of Austria during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 21, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se ha despedido del torneo de Hamburgo (Alemania), de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, después de caer este viernes en cuartos de final ante la egipcia Mayar Sherif (7-6(4), 6-7(2), 6-4), que ya le superó el pasado lunes en la final de Iasi (Rumanía).

La catalana, actual número 93 del mundo, no pudo seguir avanzando en el cuadro principal del certamen alemán, después de cosechar dos triunfos esta semana, y volvió a ceder frente a Sherif, que hace apenas cuatro días se proclamaba campeona en Iasi frente a la española después de que esta se retirase por problemas físicos durante el segundo set (6-4, 4-0).

Este viernes, Badosa supo reaccionar tras comenzar 4-1 abajo en la manga inaugural y forzó el 'tie-break', pero la africana logró cerrar el parcial en su cuarta oportunidad. A pesar de eso, la española igualó la contienda al llevarse también en la muerte súbita el segundo set, después de que se intercambiasen dos roturas cada una.

Ya en el tercero, neutralizó el 4-1 de salida de Sherif, que con otro quiebre en el noveno juego se encargó de poner fin al duelo después de tres horas y 29 minutos de lucha.