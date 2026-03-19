Badosa vuelve superando su estreno en Miami y Jódar suma su primera victoria en un Masters 1000

Archivo - Paula BADOSA of Spain during the second day of the Roland-Garros 2025, French Open, Grand Slam tennis tournament on 26 May 2025 at Roland-Garros stadium in Paris, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa volvió este jueves al circuito WTA con victoria, tras imponerse a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich en la primera ronda del torneo de Miami (Estados Unidos), escenario en el que el joven Rafa Jódar sumó su primer triunfo en un Masters 1000.

La catalana estuvo la pasada semana en un WTA 125, el equivalente a un Challenger, donde alcanzó las semifinales, cayendo ante la canadiense Bianca Andreescu, y ahora sumó un victoria con sabor anímico para avanzar en el WTA 1000 de Florida.

Badosa se impuso por 7-5, 6-3 a Sasnovich, 109 del ranking mundial, en un partido donde tuvo que levantar en dos ocasiones un 'break' en contra y que se terminó llevando con una tercera rotura cuando su rival sacaba para forzar el 'tie-break' y después de salvar una bola de quiebre. En el segundo, la igualdad se mantuvo hasta el 3-3, momento en el que la español logró el quiebre y cerró su pase a la segunda ronda donde se medirá a la joven estadounidense Iva Jovic.

Por otro lado, en el Masters 1000, el joven Rafa Jódar, procedente de la fase previa, logró su primera victoria en un evento de este nivel al imponerse al alemán Yannick Hanfmann, también procedente de la previa, en tres sets por 6-4, 4-6, 6-1. El italiano Lorenzo Musetti, cuarto favorito, será su siguiente oponente en Miami.

Además, el veterano tenista castellonense Roberto Bautista también avanzó a la segunda ronda en Florida tras superar al australiano James Duckworth por 7-6(3), 7-6(4). El español, que se enfrentará ahora al ruso Karen Kachanov, fue 'break' abajo en el primer set y salvó dos bolas de set