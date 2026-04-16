Baena: "En el Atlético nos debemos exigir llegar a la final cada año"

Alex Baena attends the media day ahead the Copa del Rey Final 2026 at Ciudad Deportiva Atletico de Madrid, on April 16, 2026, in Majadahonda, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español del Atlético de Madrid Álex Baena aseguró este jueves que el equipo colchonero debe exigirse "llegar a la final cada año", como la de este sábado, ya que demuestra el "crecimiento del club" de las últimas temporadas.

"En el Atlético nos debemos exigir, primero los jugadores, intentar conseguir cada año llegar a la final. Ese es también el crecimiento del club, exigirnos tanto nosotros como el cuerpo técnico, la afición y la gente jugar finales cada año. Para eso también trabajamos cada día, para poder jugar partidos como el del sábado", afirmó el almeriense a los medios de comunicación en la previa de la final de la Copa del Rey Mapfre ante la Real Sociedad.

En ese sentido, el equipo rojiblanco llega a la cita copera "con ganas, fuerza y muchísima ilusión". "Lo hemos demostrado en lo que va de temporada, que hemos ido de menos a más. Ahora estamos en un muy buen momento, jugando grandes partidos", explicó sin querer hablar de un posible doblete: "Pensamos sólo en la final del sábado".

Baena, que vive estos días previos a la final "muy tranquilo, en casa con la familia, desconectando un poco de todo", manifestó que no se ven como favoritos porque el conjunto donostiarra ha demostrado ser "un gran equipo con grandísimos jugadores". "Si está la final, también es por algo. Lo de poner favoritos lo dejamos a vosotros (los medios)", apostilló.

El de Roquetas de Mar llegó a la entidad colchonera el pasado verano y ya en su presentación dejó claro que "estaba preparado para jugar estos partidos". "Cuando firmé por el Atlético, era porque creía que estaba preparado. He pensado en jugar las máximas finales posibles. Es el primer año, la primera final y ojalá salga todo muy bien", deseó.

En esta primera temporada, comenzó como titular, pero ha perdido cierto protagonismo en los últimos meses, aunque le resta importancia ya que es "un año de adaptación a todo". "Si uno no está dando el 100%, es normal que también el míster haga cambios; y si los compañeros están al 100%, que lo están haciendo súper bien, cuesta entrar. Al final estoy muy contento de estar aquí, no podía haber hecho mejor elección que venir al Atlético", incidió.

"Hace poco que lo estoy hablando con amigos, que cuando vienes al Atlético es importante por lo menos pasar un año con el 'Cholo' porque te transmite lo que es el Atlético de Madrid, ese sentimiento, esa ilusión que tiene año tras año para conseguir grandes cosas. Este proceso de adaptación no sería lo mismo sin él", comentó acerca del entrenador argentino Diego Pablo Simeone.

El '10' rojiblanco admitió que el partido en La Cartuja "es súper especial para todos", pero en sobre todo para Antoine Griezmann, que dejará el club a final de temporada, y para el capitán, Koke Resurrección, único superviviente de la última final copera rojiblanca. "Son partidos que les emocionan muchísimo. Ojalá la ganemos, se merecen muchísimo más de lo que les damos", expresó.

Finalmente, alentó a todos los aficionados colchoneros a que les "animen como llevan haciendo todo el año" porque han estado apoyando "en los malos momentos". "Gracias por todo el apoyo en estos altibajos que hemos tenido en la temporada. Sabemos que nos apoyan siempre, que siempre están ahí al pie del cañón y no dudamos que el sábado van a estar a tope con nosotros. Ojalá les demos esa alegría", concluyó.