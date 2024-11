Bagnaia: "Si gano el título será porque Jorge Martín habrá cometido un error"

Archivo - BAGNAIA Francesco (ita), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP24, portraitN MARTIN Jorge (spa), Prima Pramac Racing, Ducati Desmosedici GP24, portrait press conference de presse, press conference during the 2024 MotoGP Grande Prémio Tissot d

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) dejó claro este jueves que "sacar 20 puntos en un fin de semana es muy difícil" y que eso le da ventaja al español Jorge Martín (Ducati) para conquistar el título de campeón del mundo de la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo, y aunque él dará "el máximo" y tratará de ganar el Sprint y la carrera del domingo del Gran Premio Solidario, si consigue el campeonato será porque su rival "habrá cometido un error" porque si esto considera "difícil que finalice fuera del podio".

"Ya sabemos que sacar 20 puntos en un fin de semana es muy difícil, pero tenemos que dar el máximo. Mi objetivo será ganar ambas carreras y luego lo que ocurra, ocurrirá", señaló Bagnaia en la rueda de prensa previa al Gran Premio Solidario que acogerá este fin de semana el Circuit de Montmeló (Barcelona).

El actual campeón celebró que este trazado se les da "muy bien" y que en su visita en mayo durante el Gran Premio de Catalunya fueron "muy competitivos", lo que considera que es "una ventaja para tratar de trazar el fin de semana perfecto".

Sin embargo, ese domingo ganó por delante de Jorge Martín y el tercero (Marc Márquez) "finalizó a 11 segundos", por lo que para esta ocasión desea que "alguien se cuele en la pelea". "Mi misión será ir a por la victoria y sé perfectamente cómo Jorge puede ser muy inteligente y esperar un poco porque creo que puede permitirse quedar séptimo en ambas carreras y aún alzarse con el título. Las posibilidades son difíciles, pero la presión también puede desempeñar un papel en este sentido, tenemos que esperar hasta el domingo", añadió.

"Yo voy a ir al máximo y daré el máximo en las dos carreras y luego ya lo que tenga que ser será. Sé que el nivel que ahora mismo tenemos es suficiente como para garantizarle el título a Jorge porque incluso aunque desacelere un poquito, es difícil que finalice fuera del podio", prosiguió 'Pecco'.

Este no escondió que sabe "perfectamente" que el español "contará con ayuda de algunos pilotos, como Aleix Espargaró", pero que él también la tendrá "de los pilotos de la Academia de Valentino (Rossi)". "Entonces, creo que más o menos estamos en una situación parecida, pero él lleva una ventaja de 24 puntos, así que creo que puede permitirse jugar un poquito más con esa ventaja", confesó.

Bagnaia lamentó haber cometido "muchos errores" durante una temporada en la que también ha tenido "un poco de mala suerte en algunas situaciones, como en Le Mans" o "las otras tres ocasiones" se fue al suelo por culpa de "otros pilotos", pero también sabe que el madrileño "ha sido muy preciso, lo ha hecho muy bien y ha cometido menos errores", "Siempre ha ido aceptando quizás no siempre una victoria, sino una segunda posición, y eso ha marcado la diferencia", puntualizó.

"Y hemos estado mirando los resultados en las carreras al Sprint. Él ahí tiene una clara ventaja a nivel de puntos y es ahí donde tengo que centrarme. Si gano el título el domingo será porque habré hecho un gran trabajo, pero porque él habrá cometido un error", reconoció el italiano, que avisa de que "a lo mejor pueden aparecer más rivales" y que "un error tonto y sencillo puede hacer que te caigas" como le sucedió a él en Sepang y perdió 12 puntos "en un chasquido de dedos" cuando iba haciendo "algo de lo más normal".

"JORGE HA HECHO UNA GRANDÍSIMA TEMPORADA"

Para el de Turín que el Mundial vuelva a decidirse en la última carrera entre ambos "es algo positivo" y "aporta más equilibrio en el campeonato y también a nivel de competición". "Creo que es una batalla justa, con una rivalidad sana", admitió Bagnaia.

El italiano se siente "mucho más libre ahora mismo" que cuando ganó sus dos anteriores títulos que conquistó yendo como líder, aunque no olvida que en 2022 tenía "mucho miedo" en la carrera del domingo, en la que finalizó octavo, "un resultado que estaba fuera completamente" de su "potencial" y "extraño".

"La temporada pasada, traté de mantener la calma, pero cuando estaba compitiendo, estaba un poquito más nervioso, totalmente. Nunca sabes, no puedes escapar tampoco de la presión, y resulta difícil. A partir del viernes tengo que estar al cien por cien, me siento fuerte y creo que puedo tener un buen fin de semana", apuntó.

Tampoco apostará por generar nerviosismo en su rival como pudo hacer este el año pasado. "Los juegos mentales nunca van a funcionar, nunca me ha gustado hacerlos y no los voy a hacer. Creo que Jorge entendió el año pasado que eso te extrae todo lo positivo porque al final acabas perdiendo tiempo y que lo mejor es centrarte en ti, hacerlo toda la perfección y luego ya ir decidiendo en la carrera", opinó el de Ducati.

Además, aseguró que Jorge Martín ha tenido "una grandísima temporada" y que "no le queda más que disfrutar de este fin de semana". "Creo que será un fin de semana muy grande, que vamos a disfrutar todos, dando el máximo, aunque creo que el mío no será suficiente", sentenció el actual campeón del mundo, que no ocultó que "a nivel de trazado" prefiere el de Montmeló que al del Ricardo Tormo de cara a sus opciones.

El italiano cree que los dos se merecerían el título por cómo han "trabajado", pero que el español ha mostrado "más regularidad", un aspecto clave porque en "resultados puros", él ha hecho "mejor trabajo" porque ha ganado diez carreras los domingos y seis los sábados. "Si Jorge gana el título, puede sonar extraño, pero me alegraría por él porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y estoy contento de ver un piloto que conozco así de bien y que considero que se merece el título", sentenció.