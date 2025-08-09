Balde: "Será una gran temporada, ya estamos preparados"

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El lateral zurdo del FC Barcelona Alejandro Balde confía en la "gran temporada" que está a punto de empezar y ve al equipo ya "preparado", antes de afrontar un "partido importante y especial" como el Trofeo Joan Gamper, igual que adelantó Pau Cubarsí en la previa, contra el Como de Cesc Fábregas y Sergi Roberto.
"Es un muy partido especial, importante para el club. Es el último partido de la pretemporada. Creo que hemos hecho una muy buena pretemporada y estamos ya preparados para la Liga", dijo este sábado Balde, en declaraciones a los medios del club azulgrana.
El internacional español destacó la ilusión por la presentación ante su público con el tradicional Gamper y por la nueva temporada. "Creo que será un muy buen partido. Ellos tienen un muy buen equipo. Está Sergi Roberto, con quien tengo una muy buena relación y creo que será un partido muy especial", afirmó.
"Afrontamos la temporada con muchas ganas y mucha ilusión. Estoy seguro de que será una gran temporada. A la afición le digo que estén como el año pasado, que nos ayudaron mucho. Siempre nos da mucha energía y espero que sea igual que el año pasado", añadió.
Por otro lado, Cubarsí también se mostró con ganas del Gamper en el Estadi Johan Cruyff. "Siempre es muy bonito presentarte ante la afición, en una temporada que nos hace mucha ilusión. Esperamos hacer buen partido, tenemos muchas ganas", dijo.
"Con Sergi coincidí en mis primeros años cuando subí. Es una persona de diez, me ayudó mucho. A Cesc le he visto más por la tele, pero estamos muy contentos de que vengan a casa", añadió, confesando que está con ganas de que "empiece ya lo bueno".
"A la afición le digo que estén siempre con nosotros, que nosotros intentaremos darlo todo y esperamos darles muchas alegrías. Hemos hecho una gran pretemporada, un buen trabajo y creo que mañana podemos dar un plus más para empezar la Liga con buen pie", terminó.