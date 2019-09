Bale: "Estoy muy contento con el mote de 'golfista', no me importa que me llamen así"

Publicado 05/09/2019 21:13:13 CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Gareth Bale dijo que no le molesta que le llamen "golfista" porque después del fútbol, el golf sea su "gran afición", además de reconocer que no lee absolutamente nada de información sobre él o sobre el conjunto blanco.

"No leo las críticas, no escucho a nadie, la mayoría de la gente no puede entender mi situación. Soy un golfista ¿No has visto las imágenes?", dijo irónicamente Bale sobre la conversación que tuvo con su compañero Thibaut Courtois.

"Hablé con él sobre ello y obviamente era una broma, pero la gente lo sacó de contexto. No me importa, estoy muy contento con el apodo de golfista", añadió el de Cardiff, que finalmente no ha encontrado una salida para abandonar este verano la capital de España pese a los intentos del Real Madrid y de su agente.

Además, Bale -que se mostró muy cómodo ante los periodistas de su país- dijo que no hay dudas sobre su gusto principal. "El fútbol es mi deporte favorito, me pagan por ello y doy lo mejor de mí. El golf es una afición, como cualquier persona que tiene una afición", sentenció al respecto.

La selección de Gales se enfrenta este viernes a Azerbaiyán a partir de las 20.45 horas en su camino a la Eurocopa 2020. Su siguiente compromiso sreá el lunes, a la misma hora y también como local, ante el combinado de Bielorrusia.