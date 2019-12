Bale: "Los pitos del Bernabéu son un aviso para los mejores jugadores si no rinden"

Publicado 04/12/2019 16:50:39 CET

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El futbolista galés Gareth Bale intentó aparcar cualquier tipo de problema con la afición del Real Madrid por los pitos que recibe desde su celebración con la bandera de su país en el parón internacional y aseguró que ya sabe "como tratar" con esta situación y que entiende estas críticas como un aviso "a los mejores jugadores si no rinden".

"La primera vez que me pasó fue un poco impactante. Realmente no sabía cómo gestionarlo, pero a medida que me he hecho mayor me ha pasado una o dos veces y entiendes cómo tratar con ello", expresó Bale en una entrevista a BT Sport que recoge Europa Press.

Además, el de Cardiff mostró cierta empatía con esos aficionados que le silban o abuchean. "Ahora, simplemente me encojo de hombros, pero de alguna manera (los pitos) son una forma de respeto para mostrarle a los mejores jugadores si no rindes, y eso lo entiendo", añadió.

Por ello, el internacional tiene claro que sólo le queda "seguir trabajando duro y demostrar a los aficionados" de lo que es capaz. "Al final, los pitos se detendrán y tu puedes continuar con tu carrera de forma normal", añadió.

Bale también aclaró la polémica con su bandera y el mensaje 'Gales. Golf. Madrid. En ese orden'. "Estaba allí y nunca puedes rechazar la bandera galesa, pero en cualquier lugar en el que esté jugando daré el cien por cien, ya sea con Gales o con el Real Madrid", zanjó.

Por otro lado, celebró el fichaje de "un ganador en serie" como José Mourinho para el Tottenham, su exequipo. "Tenerle es una sensacional declaración por parte del club. El Tottenham quiere ganar trofeos y no creo que para ello haya una mejor relación que con Mouriho", afirmó.