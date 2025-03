El balón conmemorativo de Puma pondrá este fin de semana el broche final a la cuarta edición de VS RACISM

Balón de Puma para la iniciativa VS Racism de LaLiga y EA Sports.

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El balón VS RACISM de Puma pondrá el broche de oro a la cuarta edición de la iniciativa llevada a cabo por LaLiga y EA Sports para sensibilizar sobre la importancia de acabar con el racismo dentro y fuera de los terrenos de juego, según un comunicado.

Este balón conmemorativo estará presente durante este fin de semana en todos los partidos de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y Liga F. El diseño del esférico fue creado por el artista urbano SUSO33, quien ha mostrado mediante la obra 'Crisol de Culturas' cómo fútbol y arte urbano son "lenguajes universales que trascienden fronteras, rompen barreras y fomentan el diálogo y el respeto entre diferentes culturas".

Desde el pasado 14 de marzo, fecha en la que lanzó la iniciativa, 42 clubes se han sumado al proyecto, en el que han participado también EA Sports, Avery Dennison y Puma. Este fin de semana volverá a haber mensajes de sensibilización en los estadios, además de otras iniciativas entre la que destaca la presencia de escord kits de la Fundación Secretariado Gitano, que acompañarán a los jugadores del Real Betis en el Gran Derbi de Sevilla.

"El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad a esta comunidad en el marco del proyecto VS RACISM, justo cuando se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica. El proyecto VS RACISM es un paso más en 'Transforming The Game', el propósito de ambas compañías de construir el fútbol del futuro, un fútbol capaz de crear un impacto positivo en la sociedad", informó LaLiga.

Liga F también destacó en un comunicado que el objetivo de la campaña es "condenar cualquier acción de racismo", en un cierre este fin de semana con el balón conmemorativo para "reforzar el compromiso del fútbol con la diversidad y el respeto, involucrando a las futbolistas, clubes y seguidores en una causa que une a todos".