Ayuso presenta a Madrid como "el mejor escaparate" para el deporte y celebra que la NBA la elija como sede

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la presentación del partido amistoso de baloncesto que disputarán Real Madrid y Dallas Mavericks en el WiZink Center, en la Real Casa de Postas, a 9 de octubre de 202 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este domingo el "escaparate" que supone para Madrid que la ciudad se encuentre entre las 12 que tendrán equipos con plaza fija en la futura liga europea que planea poner en marcha la NBA en 2027.

"Es lo mejor que nos puede ocurrir, les gusta a los niños, a los mayores, a familias de toda condición, hace que el mundo se interese por Madrid, por ver que somos una región deportiva, deportista, que tiene instalaciones y competiciones en casi todos los municipios, donde mayores, personas con discapacidad, mujeres, tos competimos, trabajamos, nos esforzamos en torno a los valores que tiene el deporte", ha señalado Ayuso en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press.

Igualmente, la presidenta autonómica ha destacado que este evento se suma a otros como la NFL, el EuroBasket, la Fórmula 1, la Fórmula E, que demuestran "que el mundo y el deporte" tienen en Madrid "el mejor escaparate".