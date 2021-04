Ivanovic: "Es ilógico que no haya horario unificado en la última jornada"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del TD Systems Baskonia, Dusko Ivanovic, considera "ilógico" que no haya horario unificado en la última jornada de la Euroliga y que la fase regular "tenía que acabar antes", ya que se extenderá hasta el próximo lunes con el Zenit-Panathinaikos, al tiempo que ha pedido a sus jugadores "mantener la paciencia para luchar durante los 40 minutos" del partido ante el Valencia Basket.

"Es ilógico que no haya horario unificado en la última jornada. Tenía que acabar todo antes. La Euroliga también ha hecho algo ilógico tomando una decisión y luego cambiándola durante la temporada (fijar el Zenit-Panathinaikos para el 12 de abril). Son dos cosas que no son lógicas durante una temporada", lamentó Ivanovic ante la prensa.

Respecto a las claves para ganar en decisivo partido en la Fonteta, apuntó que pasan por "mantener la paciencia para luchar durante los 40 minutos, sin rendirte ni pensar en ningún momento que lo tienes ganado". "Los jugadores son conscientes de que debemos ganar y solo estamos pensando en nuestro partido. Después, como no dependemos de nosotros por lo menos vamos a hacer todo lo que dependa de nosotros", resumió, satisfecho por el rendimiento de su equipo en las 33 jornadas anteriores.

"Como hemos dicho desde el principio de esta Euroliga, nosotros vamos a luchar hasta el último momento y llegado este último partido, espero que hasta el último momento podamos tener opciones de ganar. Estoy contento con mis jugadores. Pudimos estar mejor en algunos partidos, pero también perder otros, y al final creo que estamos donde nos merecemos. Es lo que queríamos y ahora ya veremos". valoró.

Respecto al estado físico de su plantilla, el balcánico explicó que hasta última hora no sabrán si pueden contar con Pierra Henry, que arrastra un esguince de tobillo. "Tiene un día entero para recuperarse y será duda. Seguramente él tenga ganas de jugar, pero ya veremos si puede o no puede. Todo depende su estado y si no está bien no lo vamos a forzar. Vamos a preparar el partido como si no jugara y si juega, nos va ayudar", dijo.

Además, avisó de que el Valencia Basket cuenta con "mucho talento ofensivo". "Así lo demostraron en el último partido, que nos ganaron fácil por 20 porque nosotros les permitimos jugar bien. Viendo este partido todo el mundo es consciente de lo que debemos hacer para poder ganar. Tiene mucho talento en ataque y todo el mundo puede anotar, pero ya les hemos ganado y debemos intentarlo otra vez", animó.