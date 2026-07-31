Archivo - Mario Hezonja, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alero croata Mario Hezonja fichó de manera oficial este viernes por Cleveland Cavaliers de la NBA, después de varios días de rumores sobre su futuro y una salida del Real Madrid que finalmente se confirmó para volver a la liga norteamericana.

La franquicia de Ohio (Estados Unidos) fue la que primero hizo oficial el movimiento de un Hezonja que deja el conjunto blanco después de cuatro temporadas en las que se convirtió en referente. El croata llegó al Madrid tras UNICS Kazan y Panathinaikos, su regreso a Europa después de una etapa de cinco años en la NBA.

El ex también del Barça, equipo desde el que dio el salto al otro lado del charco, dio su mejor versión en el Real Madrid, ganando una Euroliga, tres Ligas, una Copa del Rey, y siendo además el MVP de la última temporada de la Liga Endesa.

El croata también dejó distintos episodios de fuerte carácter hasta ganarse la confianza de Chus Mateo, estando incluso cerca de salir rumbo a Barcelona de nuevo. Con Sergio Scariolo fue un jugador decisivo la pasada campaña, aunque finalmente fracasaron a las puertas de ganar algún título.

Hezonja, de 31 años, se marcha de nuevo a la NBA tras promediar 15 puntos, 4.3 rebotes y 2.1 asistencias en 23 minutos durante su última campaña. El presidente de operaciones de baloncesto de los Cavaliers, Koby Altman, confirmó la llegada del alero de Dubrovnik en la página web oficial de los de Cleveland.

Unas horas después, el Madrid también hizo oficial la salida de su jugador, bajo el acuerdo para "dar por finalizada su etapa" que empezó en la temporada 2022-2023. "El Real Madrid le desea a él y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", añadió el escueto comunicado con el repaso a sus títulos.

En sus cinco temporadas hasta ahora en la NBA (2015-20), el croata, seleccionado en posición del Draft de la NBA de 2015 por Orlando Magic, disputó 330 partidos (69 como titular) con Orlando, Nueva York y Portland, promediando 6,9 puntos y 3,1 rebotes en 18,5 minutos. Además, también participó en cinco partidos de 'playoffs' con los Trail Blazers en 2020.