AMP. El español Aday Mara debuta en la NBA con triunfo, minutos y tapón a Wembanyama ante los Spurs

Archivo - El pívot español Aday Mara en un partido con la selección española - FEB - Archivo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El pívot español Aday Mara debutó este martes oficialmente en la temporada 2026-2207 de la NBA con los Oklahoma Thunder City y lo hizo teniendo buena participación en la victoria a domicilio por 104-116 ante los San Antonio Spurs de un desacertado Victor Wembanyama, que incluso fue víctima del aragonés en defensa, mientras que Hugo González no anotó en la derrota por 121-113 ante los Detroit Pistons.

El jugador aragonés de 21 años, elegido el número 12 del 'draft' por los campeones de 2025, estuvo en la pista más de once minutos, la mitad de ellas en el primer cuarto donde tuvo su estreno oficial con la camiseta de su equipo, anotando tan sólo un punto desde el tiro libre.

Mara ya no jugó en el segundo periodo, pero volvió en el tercero donde dejó sus mejores minutos, con cuatro puntos, pero sobre todo una espectacular acción defensiva sobre el estelar Wembanyama, al que taponó con poderío en un intento de 'alley-oop' del pívot francés.

El internacional español terminó su estreno con siete puntos, con 3/4 en lanzamiento, dos rebotes y una asistencia en unos Thunder que dominaron a su rival gracias a una gran primera parte (44-65) y con el liderazgo del base canadiense Shai Gilgeous-Alexander, autor de 32 puntos. Wembanyama, por su parte, hizo 12 puntos, 10 desde el tiro libre porque en tiros de campo firmó un horrible 1/13.

Por otro lado, también jugó en este arranque de la nueva temporada en la liga estadounidense el alero madrileño Hugo González, que disfrutó de más de nueve minutos en la derrota por 121-113 ante los Detroit Pistons. El internacional no anotó y sólo lanzó una vez a canasta, un triple, y completó sus estadísticas con tres rebotes y tres asistencias.