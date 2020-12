El Rockets-Thunder, primer partido suspendido de la temporada por coronavirus

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El duelo que Houston Rockets y Oklahoma City Thunder debían disputar la pasada madrugada se ha convertido en el primero suspendido de la nueva temporada NBA por culpa del coronavirus.

Según informó la NBA en un comunicado, tres jugadores de los Rockets dieron resultados positivos o no concluyentes en test de coronavirus y otros cuatro se encuentran en cuarentena debido al protocolo de rastreo de contactos.

"Además, James Harden no está disponible debido a una violación de los protocolos de salud y seguridad. Los demás jugadores de los Rockets fueron testados nuevamente y todos arrojaron resultados negativos. Houston tiene un jugador adicional que no está disponible debido a una lesión. Por ello, los Rockets no tienen los ocho jugadores disponibles requeridos por la liga para disputar el partido contra el Oklahoma City Thunder", detalló la competición.