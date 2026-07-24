Convocatoria de la selección española femenina de baloncesto para la preparación del Mundial - FEB

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha anunciado este viernes la lista de 21 jugadoras convocadas para la preparación del Mundial, que se celebrará entre el 4 y el 13 de septiembre en Berlín, una lista en la que destaca el regreso de Alba Torrens y la inclusión de todas las jugadoras en la WNBA.

En la amplia lista ofrecida por el técnico gallego en el auditorio Reina Sofía del Hospital Universitario HM Sanchinarro de Madrid se encuentra la alero balear, de 36 años y que milita en el AzulMarino Mallorca Palma, y que no acudía a una convocatoria de la selección desde el último Eurobasket, en el que España fue subcampeona después de caer en la final ante Bélgica.

Torrens es la jugadora con más internacionalidades del equipo y la única que ha disputado una cita mundial hasta en tres ocasiones, colgándose en todas ellas medalla: una plata en Turquía 2014 y un bronce en República Checa 2010 y en Tenerife 2018.

Además, también estarán en la preparación las cinco jugadoras españolas que militan en la WNBA: María Conde, Maite Cazorla, Raquel Carrera, Megan Gustafson y Alicia Flórez. La temporada de la liga norteamericana no terminará hasta el 31 de agosto, por lo que ninguna de ellas podrá empezar a trabajar en el inicio de la concentración, el 4 de agosto en Madrid.

Junto a Torrens estarán las otras 11 subcampeonas de Europa del pasado verano: Mariona Ortiz, Iyana Martín, Aina Ayuso, Elena Buenavida, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, Irati Etxarri, Raquel Carrera, Awa Fam, Paula Ginzo y María Araújo.

La lista la completan María Conde, Maite Cazorla y Megan Gustafson, parte del equipo que selló el pase a la Copa del Mundo el pasado mes de marzo en el PreMundial de Puerto Rico; así como Alicia Flórez, Lola Pendande -subcampeona de Europa en 2023-, Nerea Hermosa, Txell Alarcón, Carolina Guerrero y Marta García, la única debutante de la convocatoria.

Méndez, que comenzará la concentración con 16 efectivos, deberá reducir la lista hasta 12 para afrontar la cita mundialista, en la que la subcampeona de Europa está encuadrada en el Grupo A junto a la anfitriona Alemania -con la que debutará el 4 de septiembre-, Mali y Japón. El primer puesto garantiza un cruce más favorable en cuartos y, sobre todo, evitar jugar una eliminatoria previa.

La lista completa la integran Txell Alarcón (Hozono Global Jairis), María Araújo (Valencia Basket), Aina Ayuso (Hozono Global Jairis), Elena Buenavida (Valencia Basket), Raquel Carrera (Valencia Basket/New York Liberty), Maite Cazorla (USK Praga), María Conde (Familia Schio/Toronto Tempo), Irati Etxarri (Movistar Estudiantes), Awa Fam (Seattle Storm), Alicia Flórez (Valencia Basket/Washington Mystics), Marta García (Spar Girona), Paula Ginzo (Zabiny Brno), Carolina Guerrero (Spar Girona), Megan Gustafson (Portland Fire), Nerea Hermosa (Casademont Zaragoza), Iyana Martín (Spar Girona), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Lola Pendande (Olympiacos), Helena Pueyo (Valencia Basket), Alba Torrens (AzulMarino Mallorca Palma) y Andrea Vilaró (Durán Maquinaria Ensino).

En su primera Copa del Mundo como seleccionador, Méndez contará con Anna Montaña como entrenadora ayudante, en sustitución de Nacho Martínez, ausente por motivos personales. La valenciana se une a un equipo que cuenta con Cristina Cantero y Raquel Romo también como ayudantes, Laura Ots como médico, Óscar Delgado, Tomás Richartz y Edurne Martín como fisioterapeutas, Óscar Viana como preparador físico, Carlos Martínez a cargo del rendimiento y Paloma Romero como delegada.

En la gira 'Volvemos a soñar', preparatoria para el Mundial, España disputará seis encuentros en los que se enfrentará con Alemania y Mali, rivales también en la fase de grupos, Bélgica, China y Nigeria. El equipo vivirá su primer partido el 15 de agosto contra Alemania en Ludwigsburg (19.00 horas).

Del 21 al 23 de agosto disputará en Tenerife un triangular contra Nigeria (viernes 21, 21.00 hora peninsular española) y Bélgica (domingo 23, 21.00). Cerrará su preparación en Zaragoza contra Mali y China, el 29 y 30 de agosto respectivamente, a las 20.00 horas.