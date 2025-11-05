Baqueira Beret acogerá 55 eventos deportivos con el Freeride World Tour y la Copa de Europa FIS

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Baqueira Beret acogerá a lo largo de la temporada de invierno 2025-26, que comenzará en menos de un mes si las condiciones de nieve lo permiten, un total de 55 eventos deportivos, entre los que destacan el Freeride World Tour Baqueira Pro by Movistar, del 15 al 21 de enero, y la Copa de Europa FIS masculina de esquí alpino de slalom, prevista para los días 3 y 4 de febrero.

El Freeride World Tour, máxima competición mundial de esquí y snowboard fuera pista, vivirá en Baqueira su quinta edición y tendrá como escenario la cara noroeste del Baciver, donde se espera la participación de los mejores riders del planeta. Ya han confirmado su presencia los españoles Núria Castán y Abel Moga, a la espera de posibles nuevas incorporaciones mediante 'wildcards'.

Por su parte, la Copa de Europa FIS se disputará en el renovado Stadium Fernández Ochoa y contará con figuras de primer nivel, entre ellas los españoles Quim Salarich, Juan del Campo y Aleix Aubert Serracanta, que podrían usar la cita como preparación para los Juegos Olímpicos de Milano Cortina.

Así, la estación de la Val d'Aran mantiene su apuesta por la organización de competiciones de todos los niveles y disciplinas, desde los clubes locales hasta pruebas internacionales. Entre sus instalaciones destacan el Stadium Fernández Ochoa, sede habitual de entrenamientos de los equipos nacionales de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), así como la pista de trineos, el circuito de raquetas de nieve, los 7 kilómetros para esquí de fondo y las áreas de snowpark, funpark y boardercross.

El calendario incluirá también competiciones de carácter solidario o popular, como el XVIII Trofeo Open de Esquí Jesús Serra Fundación Occident, el 7 de marzo, que otorga becas de ayuda a los estudios, o la 1ª fase de la Copa de España Inclusiva, prevista para el 24 y 25 de enero. Además, la Baqueira Race Em Aran, de carácter lúdico y abierta a todos los públicos, se celebrará el 28 de marzo con la invitación a recorrer el dominio esquiable incluso disfrazados.

Entre las pruebas más tradicionales del calendario FIS destaca el VI Trofeo Memorial Blanca Fernández Ochoa, que abrirá la competición de alto nivel los días 20 y 21 de diciembre, y la 46ª edición de la Marxa Beret de esquí de fondo, el 1 de febrero, con participación tanto de fondistas de élite como de aficionados. También se celebrará la Copa del Mundo de Masters (20-22 de febrero), el TOP CAEI FIS de alpino (14-15 de marzo) y la Copa de España-Movistar de snowboardcross y skicross (31 de enero-1 de febrero).