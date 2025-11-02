El Barça acierta más que el Elche y pasa página

Los de Flick vuelven a la persecución del liderato con los goles de Lamine, Ferran y Rashford

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se impuso (3-1) al Elche este domingo en la jornada 11 de LaLiga EA Sports celebrada en el Estadi Olímpic Lluís Companys, castigando los errores de inicio del equipo ilicitano y con más pegada para reconducir su persecución al liderato.

El equipo de Hansi Flick, que traía dos derrotas en tres partidos, dolorosas como fueron el 4-1 del Sevilla y el 2-1 en el Santiago Bernabéu, sumó tres puntos obligados en casa para quedarse a cinco del Real Madrid. Pese ponerse 2-0 a los diez minutos, el cuadro azulgrana no estuvo cómodo ante un Elche que le devolvió la moneda de la presión y fue valiente pero no tuvo acierto.

La apuesta de Eder Sarabia en su regreso a la Ciudad Condal pareció morir temprano y en dos minutos con dos errores en la salida del balón, desafortunado Adrià Pedrosa jugando en banda contraria. Alejandro Balde y Fermín López llevaron el balón hasta el área y dejaron los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres en bandeja.

El Elche tardó en despertar del golpe y, con el paso de los minutos, el Barça acumuló más llegadas, por momentos achicando el cuadro visitante. Sin embargo, los de Sarabia encontraron el hueco en el esquema azulgrana para recortar antes del descanso, con Rafa Mir aprovechando con calidad el marcaje blando de Ronald Araújo (2-1).

Los de Flick, que en verdad se habían encontrado los dos goles, notaron cómo el Elche se subía a las barbas sin conformarse. Antes del descanso, Ferran Torres y Lamine Yamal perdonaron, y el partido se fue abierto a un segundo tiempo de mucho ida y vuelta e incluso dominio del Elche, pero con pegada culé. Con Lamine algo más desaparecido, el duelo fue Marcus Rashford-Mir.

Ambos acapararon las ocasiones de los dos equipos. Mir la estrelló al larguero al poco de la reanudación, confirmando las intenciones del Elche, mientras el inglés del Barça tampoco acertaba e incluso pecaba de egoísta. Los de Sarabia se quedaron la posesión y el Barça se encomendó a la transición rápida para sentenciar.

En el minuto 61, Rashford se llevó el gato al agua, tras un tremendo pase de Fermín, fusilando al ex de los catalanes Iñaki Peña (3-1). El Elche, con la entrada de otro ex como Héctor Fort, ganó profundidad y de nuevo Mir rozó el gol, otro poste con esta vez la intervención providencial de Szczesny. El murciano se pudo ir con una noche histórica de Montjuic pero ahí estuvo la diferencia.

El Barça, con un más alternativas y recuperando algo de balón al final para no sufrir, se quedó los tres puntos para volver al segundo puesto que le había quitado el Villarreal. Los de Flick dejaron atrás el Clásico y el Elche, con buena imagen y ocasiones, se fue de vacío para alargar su mala racha de tres derrotas y un empate, lejos de su arranque histórico.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - ELCHE CF, 1. (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric García, Balde (Gerard Martín, min.74); Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal (Roony, min.88), Fermín (Olmo, min.66), Rashford (Lewandowski, min.74); y Ferran Torres (Dro, min.88).

ELCHE CF: Iñaki Peña; Álvaro Nuñez, Bigas (Fort, min.70), Affengruber, Pedrosa (John Donald, min.82); Valera (Santiago, min.70), Neto (Mendoza, descanso), Aguado, Febas, Rafa Mir y André Silva (Álvaro, min.74).

--GOLES:

1 - 0, min.9, Lamine.

2 - 0, min.11, Ferran.

2 - 1, min.42, Mir.

3 - 1, min.61, Rashford.

--ÁRBITRO: Sesma Espinosa (C.Riojano). Amonestó a Neto (min.35) en el Elche.

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys, 44.370 espectadores.