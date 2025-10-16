El Barça se apaga en Dubai

Los de Peñarroya se quedaron sin pegada en el último cuarto para volverse con un balance 3-2 en Euroliga

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça sufrió un apagón en el último cuarto que le costó la derrota (83-78) este jueves contra el Dubai Basketball en la quinta jornada de la Euroliga, después de una buena reacción a un mal inicio, para perder el impulso de la competición continental.

Los de Joan Peñarroya, con dos derrotas en dos partidos de Liga Endesa, estaban encontrando ánimo y buen juego en Europa, más después de la buena victoria el martes contra el Maccabi. Sin embargo, la doble ración se le atragantó a un Barça que se apagó en mal momento, un 73-63 a menos de tres minutos del final.

Filip Petrusev (23 puntos) y Dwayne Bacon (20) lideraron el frenazo azulgrana en el Coca-Cola Arena. El cuadro catalán empezó mal (18-5) y tuvo que quemar ya mucha gasolina de inicio para volver al partido de la mano de Darío Brizuela. El internacional español dio lucidez al ataque de un Barça que además se puso las pilas en defensa, dejando a los locales en nueve puntos en el segundo cuarto.

Los de Peñarroya frenaron por dentro a su rival y encontraron también más acierto por fuera, aunque el Dubai no tardó en mejorar su puntería tras el descanso (33-34). Para el equipo azulgrana despertó Will Clyburn, pero Petrusev firmó 12 puntos en el tercer cuarto. Pese a los triples de Darío Brizuela, el partido siguió apretado hasta la avería azulgrana en el último cuarto.

Pese a Tornike Shengelia, el Barça no metió ni una, como sufrieron Willy Hernangómez, Kevin Punter o Jan Vesely, y echó de menos más defensa y algunos tiros libres. Mientras, el equipo de los Emiratos encontró una buena racha para firmar su tercera victoria, con el despertar anotador de Davis Bertans, y Petrusev, Bacon y un ex de los catalanes como Justin Anderson mordiendo atrás.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DUBAI BASKETBALL, 83 - BARÇA, 78. (33-34, al descanso).

--EQUIPOS.

DUBAI BASKETBALL: Wright IV (11), Prepelic (6), Bacon (20), Kabengele (10) y Petrusev (23) -- quinteto titular--; Dangubic (-), Abass (2), Bertans (11), Anderson (-), Armstrong (-), Kamenjas (-).

BARÇA: Satoransky (3), Punter (2), Clyburn (7), Shengelia (19) y Keita (2) --quinteto inicial--; Brizuela (19), Marcos (6), Parra (7), Norris (2), Cale (-), Hernangómez (2), Vesely (9).

--PARCIALES: 24-15, 9-19, 25-22, 25-22.

--ÁRBITROS: Belosevic, Nikolic y Rossi. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Coca-Cola Arena.