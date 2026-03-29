El Barça se apunta otro Clásico en el Di Stéfano y empieza a celebrar la Liga F Moeve

Real Madrid - FC Barcelona, Alfredo Di Stéfano, Liga F Moeve - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça firmó otra goleada (0-3) ante el Real Madrid este domingo en la jornada 24 de la Liga F Moeve 2025-2026 para poner 13 puntos de distancia con el segundo clasificado con 18 por jugarse, empezando su celebración por el título en el Estadio Alfredo di Stéfano.

Después de meterle un 2-6 en la ida de cuartos de final de la Champions, el equipo de Pere Romeu no tuvo piedad de un Madrid tocado en lo anímico por ver de nuevo lejos de su alcance al equipo catalán. Tras un cuarto de hora, el Barça empezó su asedio, que solo dejó por fortuna local, el 0-1 de Ona Batlle en el minuto 18.

Athenea del Castillo tuvo el único disparo local antes del descanso y, al poco de la reanudación, y después de algún aviso más, una gran jugada de Caroline Graham Hansen la culminó Alexia Putellas en el 0-2. La sangría culé siguió cuatro minutos después con el gol en propia puerta de Maelle Lakrar y el Madrid empezó a pensar en evitar una goleada mayor, con otro Clásico a la vista.

Las de Pau Quesada, quien quiso reforzar a las blancas por dentro con cambios en el once, se vieron muy superadas de nuevo por un Barça que cambió su delantera, casi con la misma pegada, con respecto a la eliminatoria de Champions que terminará el jueves en el Spotify Camp Nou. El equipo azulgrana empezó a celebrar su octava Liga seguida, ya casi matemática, con 25 Clásicos ganados de 26.

Pese a la derrota del Real Madrid, la Real Sociedad no lo pudo aprovechar para recortar tres puntos en su pelea por la segunda posición tras empatar en Zubieta a un gol con el DUX Logroño, antepenúltimo clasificado que arañó un punto con un gol en los compases finales de Mia Asenjo, que equilibró el inicial en propia puerta de Rebeca.

El conjunto guipuzcoano se queda ahora a cinco puntos del madridista, pero ve cómo el Costa Adeje Tenerife sí aprovechó su tropiezo para colocarse a seis puntos de la tercera plaza al batir por 2-0 al Madrid CFF con un doblete antes de la primera media hora de Natalia Ramos.

Por detrás, el Atlético de Madrid sacó tres puntos importantes de San Mamés, donde derrotó por 1-2 al Athletic Club en un entretenido partido donde jugó casi una hora con una menos por la expulsión de Rosa Otermín. Nerea Nevado fue capaz de equilibrar el tanto inicial de Natalia Peñalvo, pero Fiamma Benítez dio la victoria con un tanto al inicio de la segunda parte que deja a las colchoneras quintas a diez puntos de la Real y tras superar a un Sevilla FC que cayó por segundo choque consecutivo en casa, esta vez ante un Granada a gran nivel en este momento y que se llevó los tres puntos con un gol en el minuto 89 de María Barquero.

Además, del resto de la jornada, los dos últimos clasificados, el Levante UD y el Alhama CF El Pozo no pudieron sumar y se quedan a tres y dos puntos respectivamente del DUX Logroño. Las 'granotas' cayeron 1-0 ante el RCD Espanyol y el equipo murciano por 3-2 ante el FC Badalona Women. El Deportivo ABANCA dio un paso para certificar la permanencia tras remontar e imponerse 2-1 en el duelo directo a la SD Eibar.