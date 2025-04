El Barça arrasa Londres y sella su billete para la final de Lisboa

Las de Pere Romeu buscarán su tercera 'Champions' consecutiva en su quinta final seguida tras otra goleada ante el Chelsea

El Arsenal de Mariona, rival por el título

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení ha sellado su pase a la final de la Liga de Campeones femenina, la quinta consecutiva, después de ganar con contundencia al Chelsea en Stamford Bridge (1-4) en el partido de vuelta de las semifinales, y buscará su tercer título consecutivo en la competición y el cuarto de su historia frente al Arsenal, que eliminó (1-4) al Olympique de Lyon.

Tras el 4-1 de la ida en el Johan Cruyff, las de Pere Romeu no se amedrentaron en el escenario londinense y en la primera mitad dejaron todo visto para sentencia. Los goles de Aitana Bonmatí, Ewa Pajor y Claudia Pina, todos en apenas 18 minutos, desterraron las esperanzas de la parroquia 'blue' y encarrilaron el camino a Lisboa al descanso. Ya en el descuento de la segunda parte, Salma Paralluelo, suplente este domingo, cerró la goleada.

El próximo 24 de mayo en el Estádio José Alvalade, las vigentes campeonas del torneo continental tratarán de conquistar su tercer título consecutivo y el cuarto de su historia (2021, 2023 y 2024) frente a un Arsenal que se cargó después con suficiencia al Lyon, máximo ganador de la competición (8).

Sin especular con su ventaja de la ida, el Barça trató de imponerse en campo rival ante un Chelsea que no conseguía inquietar el área defendida por Cata Coll. La guardameta balear no se desperezó hasta el minuto 22, cuando sacó el pie para desviar un disparo raso de la centrocampista alemana Sjoeke Nüsken. Solo tres minutos después, golpeó el cuadro culé.

Fue en una jugada individual de Aitana Bonmatí, que se hizo con el esférico en campo propio y se marchó en velocidad hasta el área rival, donde se sacó un sensacional remate al primer palo para firmar su cuarto tanto en esta edición de la máxima competición continental (min.25).

El gol minó la moral de las de Sonia Bompastor, que vio cómo el conjunto catalán se adueñaba por completo del partido. En el minuto 41, Caroline Graham Hansen se adentró en el área y puso un centro raso para que Ewa Pajor solo tuviese que rematar. Sin tiempo casi para celebrarlo, Claudia Pina se inventó un genial chut para que el balón se colase en el fondo de las mallas tras tocar previamente en el palo (min.43).

El global de la eliminatoria marcaba ya un 7-1 irremontable para las inglesas. Aún así, en la reanudación trataron de recortar distancias presionando la salida de balón de las azulgranas, que sufrieron su primer revés con las lesiones de Irene Paredes y Caroline Graham Hansen en el minuto 60.

Con el encuentro mucho más abierto, Pajor exigió a Hannah Hampton con un remate que desbarató la portera local, y Catarina Macário respondió en una jugada en la que su disparo se marchó fuera por muy poco.

Ya en el 79, Niamh Charles sacó en línea de gol otro chut de Vicky López a rechace de una primera ocasión de Salma Paralluelo, que pudo resarcirse ya en el descuento al aprovechar un error defensivo de la propia Charles. Solo un minuto después, Wieke Kaptein anotó el gol del honor para las 'blues', que no han podido impedir que el FC Barcelona se asegurase su sexta final de la 'Champions', la quinta consecutiva.

El último escollo esta vez será el Arsenal, que se impuso en la otra semifinal al Olympique de Lyon para volver a la lucha por el título 18 años después, cuando ganó su única Champions. El cuadro inglés no dio opción a un Lyon que venía rifándose la corona con el Barça los últimos años. La internacional española Mariona Caldentey, ex del cuadro azulgrana como una Laia Codina que no jugó, volvió a ser decisiva, autora del 2-0, en la gran actuación 'gunner' que anuló a las galas en su campo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CHELSEA, 1 - BARÇA FEMENÍ, 4 (0-3, al descanso).

--ALINEACIONES:

CHELSEA: Hampton; Bronze, Girma (Lawrence, min.46), Bright, Charles; Cuthbert (Macário, min.61), Keira Walsh, Nusken; Rytting Kaneryd (Hamano, min.74), Mayra Ramírez (Beever-Jones, min.46) y Baltimore (Kaptein, min.61).

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes (Jana Fernández, min.62), Mapi León (Engen, min.46), Rolfö; Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas; Graham Hansen (Salma Paralluelo, min.62), Ewa Pajor (Vicky López, min.76) y Claudia Pina (Brugts, min.62).

--GOLES:

0-1, min.26: Aitana Bonmatí.

0-2, min.41: Ewa Pajor.

0-3, min.43: Claudia Pina.

0-4, min.90: Salma Paralluelo.

1-4, min.91: Kaptein.

--ÁRBITRO: Tess Olofsson (SUE).

--ESTADIO: Stamford Bridge.

--INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio por el papa Francisco, fallecido la semana pasada a los 88 años.