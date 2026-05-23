El Barça arrolla al OL para sumar su cuarta Champions

Las jugadoras del Barça Femení celebran uo de sus goles en la final de la Liga de Campeones Femenina 2026 contra el OL Lyonnes en Oslo (Noruega) - FCB

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení ha ganado este sábado al OL Lyonnes (4-0) en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega) en la final de la Liga de Campeones Femenina para conquistar así su cuarta Champions, todas en los últimos seis años y confirmar así su dominio actual en el fútbol femenino europeo.

Las blaugranas, que no llegaban como favoritas a una final abierta, tuvieron más el control de un partido que ganaron con solvencia, con un doblete clave de su goleadora Ewa Pajor y gracias también a un gran partido de la portera internacional española Cata Coll, clave en las tres grandes llegadas de las francesas, además del doblete final, a base de golazos, de Salma Paralluelo.

Con este triunfo en Oslo, el Barça iguala al Eintracht Frankfurt como segundo club más laureado de la competición con cuatro títulos, sólo por detrás de un OL Lyonnes que continúa liderando el palmarés con ocho coronas continentales. Pero las francesas han visto cómo las blaugranas les han derrotado en dos de las tres últimas finales disputadas entre ambos equipos y consolidan ahora una hegemonía que ya no admite discusión.

El partido arrancó con un Barça decidido a tener el balón y a asumir la iniciativa. La primera gran ocasión llegó en el minuto 11, cuando Caroline Graham Hansen robó cerca del centro del campo, arrancó por la banda derecha y sirvió atrás para Alexia Putellas, cuyo disparo se marchó rozando el poste de la portería defendida por Christiane Endler.

El aviso blaugrana tuvo rápida respuesta francesa. En el minuto 14, el OL llegó a celebrar el 0-1 tras un remate de Lindsey Heaps aprovechando el rechace de una gran intervención de Cata Coll a un cabezazo previo de Wendie Renard. Sin embargo, el VAR anuló la acción por fuera de juego y devolvió la tranquilidad a las blaugranas, en el campo y en la grada, con unos 4.000 aficionados 'culers' en el Ullevaal.

Ewa Pajor empezó entonces a anunciar lo que estaba por llegar. La polaca rozó el gol en el minuto 18 con una vaselina que se marchó al lateral de la red tras un magnífico pase de Alexia Putellas y volvió a intentarlo poco después, de nuevo tras una conexión con la capitana blaugrana. Mientras tanto, el OL apenas inquietaba más allá de las acciones a balón parado, aunque una falta directa de Selma Bacha obligó a Cata Coll a firmar una gran parada antes del descanso.

La segunda mitad fue otra historia. Y tuvo nombre propio. Ewa Pajor rompió el equilibrio en el minuto 55 al controlar con maestría un pase de Patri Guijarro, superar a Ingrid Engen y cruzar el balón ante Endler para hacer el 1-0. Era el décimo gol de la polaca en esta edición de la competición y el que empezaba a abrir las puertas de la gloria para el Barça.

El OL intentó reaccionar y encontró una respuesta inmediata de Cata Coll, que desvió a córner un peligroso disparo de Vicki Becho. Pero las blaugranas ya habían encontrado el ritmo que buscaban y empezaban a dominar el partido con más claridad.

La entrada de Clàudia Pina por Caroline Graham Hansen, que regresaba tras lesión, mantuvo la amenaza ofensiva de un Barça que golpeó de nuevo en el 69', cuando Salma Paralluelo salvó un balón que parecía perderse por la línea de fondo y lo puso atrás para que Pajor, siempre donde debía estar, firmara el 2-0 y enterrara definitivamente cualquier fantasma de sus cinco finales perdidas en el pasado.

El segundo gol dio todavía más confianza a las de Pere Romeu, aunque también dejó una imagen de preocupación cuando Mapi León tuvo que abandonar momentáneamente el terreno de juego para ser atendida por una brecha bajo la ceja izquierda tras un golpe fortuito. La central aragonesa, protagonista además de un duelo especial frente a su pareja sentimental y excompañera Ingrid Engen, recibió asistencia en la banda mientras el Barça afrontaba unos minutos de inferioridad temporal.

Fue precisamente entonces cuando llegó la ocasión más clara del OL Lyonnes para volver al partido. Pero apareció una gigantesca Cata Coll. La portera mallorquina aguantó un mano a mano ante Tabitha Chawinga, recién incorporada al encuentro, cerró todos los espacios posibles y evitó un 2-1 que habría dado vida a las francesas. Poco después, Mapi regresó al césped y el Barça recuperó el control absoluto de la final.

Con el OL ya volcado en busca del milagro, llegaron los minutos finales de una exhibición. En el 90', Salma Paralluelo recibió en la frontal y conectó un potente zurdazo a la escuadra para firmar un golazo que sentenciaba definitivamente el encuentro. Y cuando el Ullevaal Stadion ya celebraba la fiesta blaugrana, la propia internacional española culminó un rápido contragolpe en el tiempo añadido para colocar el definitivo 4-0 tras asistencia de Pajor.

También hubo espacio para una de las historias más emotivas de la temporada. Aitana Bonmatí, tras varios meses fuera por una grave lesión en el peroné izquierdo, reapareció en una final de Champions al entrar en el minuto 72 por Clara Serrajordi. La tres veces Balón de Oro apenas tuvo protagonismo en el juego, pero cerró así una campaña muy complicada a nivel personal con una nueva corona europea. También debutaron en una final continental dos canteranas como la propia Serrajordi, titular en el centro del campo, y Aïcha Camara, que entró en el tramo final del encuentro.

Además, Alexia Putellas firmó otro partido de liderazgo y jerarquía en una noche que podría haber sido su último gran baile europeo con la camiseta blaugrana si finalmente no renueva su contrato. La capitana volvió a marcar el ritmo del equipo, generó las primeras ocasiones del encuentro y dejó otra actuación a la altura de una futbolista que ha sido pieza fundamental en la transformación del Barça hasta convertirlo en una potencia mundial.

Oslo acabó rendida a un equipo que sigue haciendo historia. El Barça conquistó su cuarta Liga de Campeones en seis años, completó un nuevo póker de títulos y confirmó que, más allá del prestigio acumulado por el OL Lyonnes, el presente y buena parte del futuro del fútbol europeo femenino hablan en blaugrana.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 4 - OL LYONNES, 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts (Camara, min.85); Patri Guijarro, Alexia Putellas (Kika, min.85), Clara Serrajordi (Aitana Bonmatí, min.72); Graham Hansen (Pina, min.62), Pajor y Paralluelo.

OL LYONNES: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes (Shrader, min.72); Becho (Tabitha Chawinga, min.66), Hegerberg (Katoto, min.66) y Brand.

--GOLES.

1-0. Min.55, Pajor.

2-0. Min.69, Pajor.

3-0. Min.90, Paralluelo.

4-0. Min.90+3, Paralluelo.

--ÁRBITRA: Tess Olofsson (SUE). Amonestó a Alexia (min.68), Cata Coll (min.88) en el Barça Femení y a Melchie Dumornay (min.73) en el OL Lyonnes.

--ESTADIO: Ullevaal Stadion, Oslo (Noruega).