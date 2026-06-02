El Barça asalta Murcia y 'roba' el factor cancha

Darío Brizuela en el UCAM Murcia-Barça de los 'Playoffs' de la Liga Endesa 2025-26 - ACB PHOTO/JAVIER BERNAL

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça se ha impuesto este martes al UCAM Murcia (68-91) a domicilio en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final del 'Playoff' de la Liga Endesa, un resultado que permite a los de Xavi Pascual hacerse con el factor cancha y disponer de la primera oportunidad de cerrar la eliminatoria el próximo jueves en el Palau Blaugrana.

Guiados por el escolta Darío Brizuela () y con la aportación del pívot checo Jan Vesely () y del alero estadounidense Will Clyburn (), los azulgranas, quintos de la Liga Regular justo por detrás de los murcianos, asaltaron el Palacio de los Deportes en un duelo que encarrilaron antes del descanso y que finiquitaron en el arranque del cuarto definitivo, cuando consiguieron subir la renta por encima de los 20 puntos.

Con ello, el conjunto 'culer' se 'venga' de las dos derrotas sufridas esta temporada en liga ante los de Sito Alonso y se asegura su primer 'match ball' el próximo jueves en el segundo partido, que se celebrará en el Palau Blaugrana. Si fuera necesario, el tercer y definitivo encuentro regresaría el sábado a Murcia.

En un abarrotado Palacio de los Deportes de Murcia, los azulgranas -con los descartes de Juan Núñez y Miles Norris- apostaron de salida por la altura del pívot senegalés Youssoupha Fall para tratar de ganar la partida a un Devontae Cacok que, sin embargo, encontró los huecos y se erigió en el hombre más activo de los locales en los primeros diez minutos -con siete puntos-.

Solo el base argentino Juani Marcos, que cerró el primer cuarto como el máximo anotador del conjunto de Xavi Pascual (7), pudo superar la férrea defensa del equipo universitario con un parcial de 0-5 que valió para que los catalanes pudiesen cerrar por delante el cuarto inaugural (14-16).

Un triple del alero cubano Howard Sant-Roos, que segundos antes había anotado dos tiros libres, devolvió la ventaja a los murcianos (21-19), pero la reacción del Barça no se hizo esperar. UCAM Murcia no conseguía encontrar fluidez en ataque y erraba desde la línea de 6,75, y el cuadro 'culer' aprovechó un parcial de 0-13, con cinco tantos de Darío Brizuela, para establecer la mayor diferencia hasta entonces del encuentro (21-32). Ni el tiempo muerto de Sito Alonso conseguía frenar a un Barça lanzado.

Eran los mejores minutos del escolta donostiarra, que antes del intermedio apareció para golpear dos veces más desde el perímetro y anotar una nueva canasta, tiros que le permitieron marcharse a vestuarios con 16 puntos. David DeJulius y Kelan Martin trataron de cortar la sangría, pero los visitantes encaraban el túnel 16 tantos arriba (30-46).

Las defensas se impusieron en el regreso de los protagonistas a la pista, con los de Xavi Pascual apuntalando su ventaja desde la línea de tiros libres -7 de 9 intentos-. Una canasta de Cacok y un tiro de tres de Martin recuperaban la esperanza para los universitarios a falta de poco más de dos minutos para el término del tercer cuarto (50-64), aunque Joel Parra aplacaba la excitación local (52-66).

Marcos, desde la línea de tres, y Will Clyburn, desde la de personal, elevaban la diferencia a +20 (52-72) en el arranque del último cuarto. Fue el golpe definitivo para el cuadro de Sito Alonso, que se fue desinflando y vio cómo la desventaja no dejaba de crecer hasta el -23 final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: UCAM MURCIA, 68 - BARÇA, 91 (30-46, al descanso).

--EQUIPOS.

UCAM MURCIA: DeJulius (8), Radebaugh (10), Raieste (10), Nakic (7) y Cacok (9) --quinteto inicial--; Forrest (2), Sant-Roos (5), Falk (-), Cate (4), Diagné (-), Martin (12) y Hands (1).

BARÇA: Marcos (10), Punter (7), Clyburn (12), Shengelia (5) y Fall (10) --quinteto inicial--; Cale (8), Vesely (10), Brizuela (18), Satoransky (4) y Parra (7).

--PARCIALES: 14-16, 16-30, 22-20 y 16-25.

--ÁRBITROS: Conde, Padrós y Torres. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palacio de los Deportes de Murcia.