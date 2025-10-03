El Barça asalta el OAKA y disipa dudas

Los de Peñarroya superan al Panathinaikos, liderado por un excelso Juancho Hernangómez, y logran su primer triunfo en Euroliga

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha firmado este viernes su primera victoria en la Euroliga 2025-26 al superar al Panathinaikos en el Telekom Center de Atenas (96-103) en la segunda jornada de la Fase Regular, un encuentro en que los de Joan Peñarroya borraron su imagen de Bulgaria y disiparon las dudas con una gran actuación coral con la que anularon el excelente partido de Juancho Hernangómez, que aún así se llevó el duelo particular con su hermano Willy.

Un inicio fulgurante y la reacción tras la respuesta del equipo griego marcaron un buen primer cuarto para los azulgranas, que supieron defender una renta de nueve puntos al descanso y mandar en el marcador a la vuelta de vestuarios a pesar de la soberbia actuación de Juancho Hernangómez, el mejor en las filas de Panathinaikos con 27 puntos y 39 puntos de valoración.

La efectividad en el triple -16 de 34- y la solvencia en los tiros libres terminaron por finiquitar la contienda, que permite a los de Joan Peñarroya olvidar la derrota en el debut ante el Hapoel Tel Aviv en tierras búlgaras (103-87). El estadounidense Will Clyburn, con 26 puntos, el argentino Nico Laprovittola, con 15 y nueve asistencias, y el georgiano Toko Shengelia, con 17, llevaron el peso del ataque blaugrana.

En un abarrotado OAKA, un triple del Clyburn, el primero de los tres que anotaría el conjunto azulgrana en los primeros tres minutos, rompió las hostilidades para encaminar el partido hacia un sorprendente 0-11, cerrado poco después de que Ergin Ataman solicitase el primer tiempo muerto.

La respuesta griega no se haría esperar. Con los hombres de banquillo, especialmente un exultante Juancho Hernangómez -que acabaría la primera mitad como el jugador más anotador (11)-, el conjunto local firmó un parcial de 13-0 que le permitió dar la vuelta al encuentro (13-11). El norteamericano Myles Cale cortó la sangría (13-14) y los azulgranas abieron brecha de nuevo para escaparse nueve arriba al final del primer cuarto (17-26).

Lejos de la imagen ofrecida en Sofía, el Barça se creció ofensivamente, con Shengelia (10) cargándose el equipo a la espalda junto a Willy Hernangómez (8), que aún así no conseguía ganar la batalla personal a su hermano.

Con 11 rebotes ofensivos y solo cuatro balones perdidos, los de Peñarroya afianzaron su renta durante el segundo cuarto frente a un Panathinaikos que viajó a la línea de personal 14 veces para anotar 13 lanzamientos que le mantuvieron con vida pero que no le impidieron marcharse seis abajo a vestuarios (45-51).

Los tiros libres también agrandaron la diferencia del equipo catalán tras el descanso (52-63). Sin especular, siguió buscando aro con Willy tomando el mando, aunque pronto los helenos comenzaron a presionar y a forzar que agotaran sus posesiones y arriesgasen desde la línea de tres. Varios rebotes perdidos y un robo de Juancho dejaron todo por decidir para el último cuarto (69-75).

Un triple de Clyburn y dos su compatriota Kevin Punter, algo desaparecido hasta el momento, auparon a los culés (69-84) y desesperaron a los locales. A falta de poco más de tres minutos para el final, el argentino Nico Laprovittola, con dos tiros de tres, y de nuevo Clyburn, también con otra canasta desde el 6,75, finiquitaron el primer triunfo del Barça.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 96 - BARÇA, 103 (45-51, al descanso).

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Grant (10), Nunn (10), Rogkavopoulos (-), Mitoglou (11) y Holmes (3) -- quinteto titular--; Sloukas (18), Kalaitzakis (-), Osman (7), Shorts (4), Juancho Hernangómez (27) y Yurtseven (6).

BARÇA: Satoransky (-), Punter (13), Clyburn (23), Shengelia (17) y Willy Hernangómez (13) --quinteto inicial--; Brizuela (3), Laprovittola (15), Parra (2), Norris (5), Cale (5) y Vesely (7).

--PARCIALES: 17-26, 28-25, 24-24 y 27-28.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Jovcic y Petek. Eliminaron a Grant y a Nunn por faltas personales.

--PABELLÓN: Telekom Center.