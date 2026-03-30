El Barça-Atlético de ida de Champions, declarado de alto riesgo

Alexander Sorloth of Atletico de Madrid and Pau Cubarsi of FC Barcelona in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on March 03, 2026 in - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que se celebrará el miércoles 8 de abril en el Spotify Camp Nou (21.00 horas).

La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del encuentro, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios.

Además, las fuerzas de seguridad amplían sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las aficiones, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

Azulgranas y rojiblancos se enfrentarán en tres ocasiones en el mes de abril. Este sábado 4 de abril, se medirán en LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas), y solo cuatro días después volverán a verse las caras en la ida de Champions. Ya el martes 14, vivirán el encuentro de vuelta en Madrid.