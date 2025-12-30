El Barça se atranca en el Palau con el Monaco

Dario Brizuela of FC Barcelona in action during the EuroLeague Regular Season Round 13 match played between FC Barcelona and LDLC Asvel Villeurbanne at Palau Blaugrana on November 26, 2025 in Barcelona, Spain. - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha perdido este martes por 74-90 frente al AS Monaco en la jornada 19 de la fase regular de la Euroliga, siendo los culés víctimas de su gris inicio y yendo desde ahí a contracorriente, incapaces de voltear el escenario pese al liderazgo encestador del escolta donostiarra Darío Brizuela.

En el Palau Blaugrana, los visitantes pronto se encomendaron a Mike James y empezaron a abrir hueco en el marcador, mientras que por parte culé apenas destacaba Miles Norris. Igualmente Alpha Diallo acertó en un par de acciones del Monaco, que en el poste bajo además se lucía gracias a Kevarrius Hayes. Todo ello se notó cerrando el primer cuarto en 13-22.

Al equipo entrenado por Xavi Pascual le faltaba chispa y entonces la encontró en el banquillo por obra de Brizuela, que había encestado un triple en los instantes finales de ese primer acto y que lo erigió en referente ofensivo de los suyos. Pese a su ímpetu, que ayudó a bajar la diferencia (24-34), el Barça volvió a flojear ante Élie Okobo y Cía.

El 30-47 del descanso obligaba a los azulgranas a remar bastante, tal y como les recordó Nikola Mirotic con un triple dentro de un pabellón que durante varias temporadas fue su casa. Como el río Guadiana, el ala-pívot hispano-montenegrino aparecía y desaparecía en la anotación para reforzar las labores de James, certero en los tiros libres, y de Hayes.

Especialmente echaba en falta el Barça que Kevin Punter, MVP del mes de diciembre, viese más el aro. Willy Hernangómez y Tomas Satoransky aportaban poquísimo, así que las holgadas diferencias en el marcador se sucedían (44-62, 53-69, 56-75). En pleno cuarto cuarto, un triple de Norris hizo soñar a las gradas (66-77), pero Hayes ejerció de villano.

Los pupilos de Vassilis Spanoulis gestionaron con maestría el tramo final de un partido en el que sonrieron y que les sirvió, con triple sobre la bocina de Okobo de cara a la galería, para empatar precisamente con el Barça en la zona de los 'playoffs' con un balance de 12-7.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 74 - AS MONACO, 90 (30-47, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (2), Punter (8), Cale (7), Norris (14) y Hernangómez (7) --quinteto inicial--; Marcos (-), Norris (), Brizuela (25), Vesely (-), Laprovittola (2), Parra (1) y Fall (8).

AS MONACO: James (19), Okobo (12), Diallo (9), Blossomgame (2) y Theis (7) --quinteto inicial--; Nedovic (8), Mirotic (13), Strazel (5), Tarpey (-) y Hayes (15).

--PARCIALES: 13-22, 17-25, 23-22 y 21-21.

--ÁRBITROS: Pukl, Pastusiak y Tsaroucha. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 7.212 espectadores.