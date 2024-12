Barça y Ayuntamiento presentan un plan de movilidad sostenible "histórico" para el regreso al Spotify Camp Nou

Se potenciará el ir a pie y en transporte público y se restringirá el transporte privado en algunas zonas

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona han presentado este viernes el Plan de Movilidad Sostenible de cara a la vuelta parcial al nuevo Spotify Camp Nou, todavía sin fecha concreta, con los dos claros objetivos de agilizar la entrada y salida del estadio y de preservar los itinerarios y el espacio peatonal para facilitar, en días de partido, el acceso de los vecinos a sus viviendas.

En la primera fase del regreso del Barça al Spotify Camp Nou, con un 60% de la capacidad definitiva prevista y en torno a un aforo máximo de 65.000 personas, el club y al Ayuntamiento desplegarán un Plan de Movilidad Sostenible que, según el consistorio, será "histórico" por incluir varias demandas vecinales registradas hace años.

"Aprovechamos la salida del Barça del estadio para mejorar de muchas maneras, recuperando demandas históricas que hacen que lo que hoy presentamos tenga un punto de histórico, porque es una pequeña revolución respecto a lo que los vecinos de Les Corts estaban acostumbrados", desveló el concejal de Deportes y de Les Corts del Ayuntamiento, David Escudé.

El plan de movilidad contempla la ordenación de los diferentes modos de transporte, con especial atención en la movilidad a pie, la salida de autocares, la ordenación de los taxis y las restricciones de acceso en vehículo privado (motos y coches) en los ámbitos de mayor concentración de tráfico más cercanos a las zonas de viviendas.

Se garantiza además el acceso de los vecinos de los ámbitos más cercanos al Spotify Camp Nou a sus viviendas en todo momento y en cualquier modo de transporte, también en vehículo privado. Para ello, el Ayuntamiento desplegará un sistema de cámaras de control y vigilancia.

Pero habrá restricciones de tráfico en la calle de Mejía Lequerica y en los entornos de la calle de Felipe de Paz, siendo esta una de las peticiones realizadas por parte de los vecinos y vecinas. "Los vecinos nos decían que no podían acceder a sus viviendas. Podemos decir que, fruto del trabajo y con la colaboración del club, habrá restricciones a la movilidad privada en el entorno del Barça y todos aquellos que no sean vecinos de Les Corts no podrán acceder a una zona en días de partido", añadió Escudé.

Para mejorar y evitar esta situación, se establecerán cuatro puntos de control de tráfico permanentes con cámaras en el carril bus contra sentido de la travesía de Les Corts, en la calle de Benavent con travesera de Les Corts y en la calle de Arizala con Felipe de Paz, y en el carril bus contra sentido de la avenida de Madrid, para permitir el acceso de residentes en los días de partido.

Por lo que respecta al transporte público, se optimizará la oferta existente, contando con tres líneas de metro (L3, L5 y L9S/L10S), tres de tranvía (T1, T2 y T3), y con 10 líneas de autobuses urbanos e interurbanos (7, 33, 67, 54, H6, H8, V1, V3, V5, D20 y el 113 y 175 -en días laborables-).

En cuanto a plazas de aparcamiento de coches y motos, existe una capacidad de 8.000 turismos en aparcamientos soterrados y de 1.500 plazas en la vía pública. En cuanto a las motos, en el ámbito de la Zona Universitaria del Campus Sud, habrá una capacidad de unas 3.000 plazas de aparcamiento. De éstas, cabe destacar que en las 1.000 plazas de motos permanente en este ámbito, los días de partido se añadirán más de 2.000.

Un segundo eje destacado dentro del Plan de Movilidad Sostenible para la vuelta parcial al Spotify Camp Nou es el de facilitar la entrada y salida de autocares y el de mantener el acceso de todos los vecinos y vecinas a sus viviendas. En esta línea, se establece que los autocares desencochen en el tramo superior de la calle de Martí i Franquès y estacionen en el solar del FC Barcelona existente en la avenida de Xile.

"Con el propósito de mejorar el servicio de taxis en los días de partido, y evitar que estos vehículos contribuyan a la congestión y problemas de seguridad vial de la travesera de Les Corts el Plan de Movilidad Sostenible concentra en un punto de parada de taxi en la calle de Menéndez y Pelayo, un ámbito muy cercano al Spotify Camp Nou", aportó el club.

En relación con los vehículos de personas con movilidad reducida (PMR), éstos tendrán el espacio reservado en el tramo final de la calle de Martí i Franquès, junto a la avenida de Joan XXIII, con la propuesta de concentrar una cuarentena de plazas .

MEJORA Y TRANSFORMACIÓN DE LES CORTS

La renovación del espacio público de alrededor del estadio forma parte del nuevo planeamiento trabajado conjuntamente por el Ayuntamiento, el FC Barcelona y los vecinos. En este marco se ubica la nueva urbanización de la calle de Menéndez y Pelayo y la avenida de Joan XXIII llevada a cabo por el FC Barcelona en coordinación con el Ayuntamiento de Barcelona.

En esta intervención está previsto crear un gran espacio abierto alrededor del Spotify Camp Nou, eliminando la valla exterior, los desniveles que había, renovando y ampliando las calles del entorno para reordenar el acceso rodado y peatonal. Además, se colocó nuevo mobiliario urbano y un nuevo sistema de iluminación más eficiente y con mayor rendimiento que el anterior. También se habilitó un nuevo carril bici que se alarga a través de la avenida de Joan XXIII y hasta la plaza de Pius XII en la Diagonal.

En definitiva, un Plan de Movilidad Sostenible consensuado entre todas las partes implicadas. "La mayoría de los vecinos y vecinas han salido contentos de la reunión de esta mañana. La reivindicación histórica de la movilidad les ha sorprendido. Este Plan es fruto de meses de trabajo y se aplicará, y las cosas nuevas se irán estudiando. Hay un entendimiento desde el primer día con los vecinos, que siempre han tenido un espíritu constructivo. Ayuntamiento, Barça y vecinos de Les Corts somos un equipo", aseguró Escudé.

Por su parte, el director del área de Sostenibilidad del FC Barcelona, Jordi Portabella, reiteró la apuesta del club blaugrana por la sostenibilidad del plan. "Queremos promover una movilidad sostenible. Daremos agilidad a la salida y entrada al estadio y garantizar el acceso de los vecinos a sus viviendas. ¿Qué queremos potenciar? El ir a pie y el transporte público. Creemos que dos terceras partes de la afición vendrán a pie o en servicio público, y este Plan es un cambio de mentalidad", valoró.