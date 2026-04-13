El Barça busca una épica remontada en el inexpugnable Metropolitano

Julian Alvarez of Atletico de Madrid in action during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on April 08, 2026 in Barcelona, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Atlético de Madrid y FC Barcelona se miden este martes (21.00 horas) en el Riyadh Air Metropolitano en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, a la que llegan los rojiblancos confiados en hacer buena la ventaja cosechada en la ida en el Spotify Camp Nou (0-2) y los azulgranas, con sed de revancha queriendo obrar un milagro solo visto en una ocasión en la historia de la máxima competición europea.

Y la trilogía de enfrentamientos entre colchoneros y 'culers' en estas dos primeras semanas de abril llega a su fin. Han sido diez días en los que ambos conjuntos han protagonizado dos duelos fratricidas que ven su conclusión este martes con el desenlace de la eliminatoria que colocará a uno de los dos equipos entre los cuatro mejores equipos de la presente edición de la Champions League.

El Atlético de Madrid afronta la cita con el viento a favor tras la eficacia y contundencia mostrada en ambas áreas durante la ida. Tres remates a puertas bastaron para que Julián Álvarez y Alexander Sorloth marcaran los dos goles del partido que fueron definitivos, ayudados por las paradas de un Juan Musso que dejó la meta rojiblanca a cero por primera vez este curso en Champions.

Un notable partido para los pupilos de Diego Pablo Simeone, que tratarán de redondear en su campo para sellar un nuevo hito para la entidad. El Atlético de Madrid tan solo ha estado presente en unas semifinales de esta competición en seis ocasiones a lo largo de sus 123 años de historia. La cita se antoja crucial para los intereses locales, que además se encuentran inmersos en plena 'semana grande' con la final de la Copa del Rey MAPFRE del próximo sábado en el horizonte.

Pero ese encuentro copero todavía se ve lejos para un conjunto que encara este segundo encuentro de cuartos con el demoledor dato de no haber perdido un solo partido de eliminatoria europea desde la llegada del técnico argentino al banquillo rojiblanco. Ni Manchester City ni Bayern de Múnich ni Real Madrid ni tan siquiera el propio Barça --en 2014 y 2016-- han sido capaces de derrotar a los de Simeone ya fuera en el Vicente Calderón o en el Metropolitano.

Y esa será la empresa con la que viaje el Barcelona a la capital, conocedor de que necesita cuajar una impoluta actuación para revertir la eliminatoria. El equipo azulgrana deberá asumir riesgos desde el inicio, con un planteamiento ofensivo que probablemente gire en torno al dominio de la posesión y la generación constantemente de ocasiones con el fin de anotar un tempranero gol que genere dudas en los colchoneros.

Los de Hansi Flick apelan a su alta capacidad ofensiva que les coloca como uno de los equipos que más goles ha anotado en lo que va de curso entre todas las competiciones. Por ello, nombres como el de Lamine Yamal o Robert Lewandowski se erigen fundamentales para obrar el milagro con una épica remontada.

En toda la historia de esta competición tan solo un equipo ha sido capaz de darle la vuelta a la eliminatoria después de caer en casa en la ida por 0-2. Fue el Manchester United en la temporada 2018-2019 contra el Paris Saint-Germain cuando los ingleses consiguieron remontar en el Parque de los Príncipes ese resultado adverso cosechado en la ida con un 1-3 con el valor doble de los goles fuera de casa. Precisamente, ese último tanto de la victoria en el minuto 94 desde el punto de penalti fue obra de Marcus Rashford, ahora en las filas culés.

El inglés previsiblemente será de la partida con el objetivo de volver a poner contra las cuerdas a la zaga colchonera como en la ida, donde sus internadas iniciales volvieron loco a su rival Nahuel Molina. La posición de Pau Cubarsí, expulsado en el Camp Nou, será ocupada por Ronald Araujo buscando frenar los posibles acercamientos locales; arriba, Lewandowski y Lamine Yamal tratarán de hacer posible la remontada.

Por su parte, Simeone afronta la cita con la única duda de la portería. El argentino ha de decidir si seguir apostando por un estelar Musso que ha mantenido un gran nivel o contar ya con Jan Oblak, recuperado de su lesión muscular que le ha tenido apartado de los terrenos de juego un mes. Robin Le Normand y Clément Lenglet se erigen como centrales tras las lesiones de José María Giménez y Dávid Hancko a la que se suma la baja por sanción de Marc Pubill.

Por delante, el 'Cholo' alineará a su equipo titular que descansó en el partido liguero del fin de semana en Sevilla (2-1) con Koke Resurrección y Marcos Llorente en la medular; y Julián Álvarez y Antoine Griezmann como referencias ofensivas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Gerard Martín, Cancelo; Eric García, Pedri; Fermín, Lamine Yamal, Rashford; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar+.