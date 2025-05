El Barça busca en Lisboa la cuarta 'Champions'

Las blaugranas quieren la hegemonía europea ante el Arsenal de Mariona

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení afronta este sábado la quinta final consecutiva de la Liga de Campeones Femenina, ante el Arsenal en el Estádio José Alvalade de Lisboa (Portugal) contra el Arsenal inglés, con el claro objetivo de conquistar su cuarta 'Champions', que sería la tercera seguida, e imponer su hegemonía ante unas 'gunners' que han dado la sorpresa en esta competición lideradas, en buena parte, por la exblaugrana Mariona Caldentey, que se enfrenta a sus excompañeras en busca de reforzar su decisión de abandonar la nave 'culer'.

Lisboa puede tomar el relevo de Bilbao, Eindhoven y Gotemburgo como ciudades en las que el Barça Femení ha conquistado la UEFA Women's Champions League. Y las blaugranas acuden a la capital portuguesa en una muy buena racha de victorias en la competición, siendo campeonas de la Liga F y persiguiendo un tercer triplete, si bien tienen enfrente al mejor Arsenal en años y que llega como tapado, dispuesto a arrebatarles la corona a las blaugranas.

Puede que sea el partido del año. Por lo menos, lo es para Arsenal y Barça. Porque en esta final están en juego muchas cosas. Para el Barça, la más importante es el poder certificar de todas, todas, que es el amo de Europa. Si bien en caso de triunfo la cuarta 'Champions' las igualaría con el Eintracht Frankfurt (que no la gana desde 2015) y las dejaría todavía lejos de las 8 'Champions' que ha ganado el Olympique de Lyon.

Más allá de esa hegemonía, el Barça se juega el seguir optando al triplete, que podría completar en la final de la Copa de la Reina que jugará contra el Atlético de Madrid en Huesca el 7 de junio. Se juega prestigio, el poder seguir aspirando a ser el mejor equipo del momento, dinero y el poder brindar a su afición, que se ha desplazado en masa a Lisboa, una de las mejores fiestas. Es la quinta final seguida del Barça --récord de la competición-- y la sexta en siete años; casi nada.

Pero es que el Arsenal, que ganó por única vez una 'Champions' en 2007 y llega a la que es su segunda final, quiere meterse en la élite del fútbol europeo actual por la puerta grande; dando el 'sorpasso' ante las doble vigentes campeonas. Y con el añadido de que las exblaugranas Mariona Caldentey y Laia Codina lograrían una 'Champions' a bordo de un equipo que eligieron para buscar nuevos retos en sus carreras profesionales.

¿Cómo llegan a esta final ambos equipos? Pues en muy buen momento. El Arsenal no ha podido ganar la Women's Super League pero sí retener el subcampeonato superando en la última jornada en un duelo directo al Manchester United (4-3). Y en esta 'Champions' están muy fuertes, abonadas a las remontadas y con un juego ofensivo y directo con el que esperan acabar con el Barça Femení.

Quizás por palmarés y nombre no asuste tanto este Arsenal como lo podía hacer el Olympique de Lyon, equipo al que ganó por fin el Barça en la última final de San Mamés. Pero es que este Arsenal, entrenado por la neerlandesa Renée Slegers, viene de cargarse al 'coco' en semifinales con una gran remontada en la vuelta de las semifinales, logrando un 1-4 en Lyon que le dio la vuelta al 1-2 favorable a las francesas de la ida en Londres. Y, en cuartos de final, hicieron lo mismo con el Real Madrid: 2-0 en la ida en España y 3-0 en la vuelta, en Londres.

Avisado queda un Barça que este año tan sólo ha perdido en la 'Women's Champions League' contra un rival inglés; el Manchester City. Fue en la primera jornada de la fase de grupos, con 2-0 en contra en Inglaterra. Pero, desde entonces, el Barça Femení ha enlazado 9 victorias para plantarse en esta final arrollando. Con descaro, con goleadas, con un fútbol que asusta a rivales y enorgullece a 'culers'.

La afición blaugrana verá en Lisboa el partido número 100 de su equipo en la 'Champions', y espera celebrarlo como merece; con el título. Enfrente estará un Arsenal que, curiosamente, fue el primer rival del Barça en su estreno en la máxima competición continental, en el lejano 2013, en los dieciseisavos de final de la temporada 2012/13 con un 7-0 global para las 'gunners'. Pero mucho ha llovido desde entonces.

El Arsenal será un gran rival, pero si el Barça juega a su nivel tiene ya parte de la final ganada. Así lo cree, sin ir más lejos, la capitana Alexia Putellas. Porque este Barça todavía tiene hambre de títulos, tiene una plantilla en la que algunas suplentes serían titulares en cualquier rival, y porque Pere Romeu ha sabido dar una vuelta de tuerca más al gran grupo que ya era el Barça el año pasado con Jonatan Giráldez y Romeu de escudero del gallego.

Romeu tiene, precisamente, un gran dilema. Porque la gran goleadora de esta 'Champions' es una Clàudia Pina que suma 10 goles pero que no ha sido siempre titular en un once inicial que ha visto aparecer varias veces como extremo izquierdo a Salma Paralluelo. Visto el rendimiento goleador de la catalana, apunta a titular en Lisboa pero ver a la aragonesa de inicio tampoco sería nada sorpresivo. En cuanto al resto del once, Pere Romeu puede tener menos dudas. Y solo una baja, la de la lisboeta Kika Nazareth, que se queda sin 'su' final.

El técnico blaugrana tiene un bloque sólido, con una portería defendia por Cata Coll y una defensa consolidada formada Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León y Fridolina Rolfö. En la medular, menos dudas todavía porque Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Patri Guijarro son intocables. Y, arriba, más allá de esa duda en la banda zurda, Ewa Pajor será la '9' titular en busca de su primera 'Champions' (tras perder 4 finales) y Caroline Graham Hansen será la extremo derecha sin duda si no hay molestias de última hora.

En cuanto al Arsenal, más dudas. Empezando por la portería, porque Renée Slegers ha confiado en los grandes duelos en su compatriota Daphne van Domselaar (tocada tras el último parón internacional) pero la ha ido alternando con la austríaca Manuela Zinsberger, que ha jugado los tres últimos duelos de la Superliga. Y en defensa tiene la duda de la exblaugrana Laia Codina, porque la española tiene el alta pero ha superado hace nada una pubalgia.

Serán baja Lina Hurtig y Katie Reid. Pero este Arsenal tiene mucho potencial, con unas goleadoras como la inglesa Alessia Russo (8 goles en esta 'Champions) o la australiana Caitlin Foord (7) que aprovechan muy bien el juego directo y los balones que les llegan desde atrás, donde sin duda destaca una Mariona Caldentey reconvertida en los últimos choques a interior creativa, pero con mucho gol (8) en esta Liga de Campeones que quiere arrebatar a sus excompañeras.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ARSENAL: Van Domselaar; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little, Mariona Caldentey; Kelly, Maanum, Foord; y Russo.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Rolfö; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Ewa Pajor y Clàudia Pina.

--ÁRBITRA: Ivana Martincic (CRO).

--ESTADIO: Estádio José Alvalade (Lisboa).

--HORA: 18.00/La 1, TV3, DAZN y Movistar+.