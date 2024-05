El Barça busca más épica en Stamford Bridge

La cuarta final seguida de 'Champions' del Barça Femení pasa por asaltar y remontar al Chelsea



BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení quiere jugar su cuarta final consecutiva de la Liga de Campeones Femenina y, para ello, deberá remontar este sábado en Stamford Bridge (18.30) el 0-1 adverso encajado contra el Chelsea en la ida de las semifinales en el Estadi Olímpic Lluís Companys, algo que pocos equipos han conseguido pero de lo que se ven capaces las vigentes campeonas de la competición.

El de la ida fue el peor partido de este Barça y llegó en el peor momento, con un solo partido de margen para intentar llegar a esa final, que sería la cuarta consecutiva y la quinta en las últimas seis ediciones. Pero las blaugranas, con muchas jugadoras que se exigen el máximo, entre ellas dos poseedoras del Balón de Oro, saben que si se reencuentran con su mejor versión pueden con todo.

Del poco balón y pocas ocasiones, de los demasiados errores y pérdida del control del partido, del no tirar ni una vez entre los tres palos... De todo ello, que sucedió en la ida, pueden y deben aprender las de Jonatan Giráldez. Y el técnico sabe que lo que tienen enfrente tampoco es un muro insuperable.

"Tendremos que hacer algo más en la vuelta si queremos clasificarnos para la final. En Londres solo tenemos que ganar y estamos acostumbradas a hacerlo", aseguró, todavía en caliente, Giráldez al terminar el primer envite. Las blaugranas saben ganar y, de hecho, lo hicieron en la pasada campaña en el mismo escenario de este sábado.

Pese a dejar que fuera el Chelsea quien impusiera su hoja de ruta y guión de partido en Montjuïc, Alexia Putellas (entró de refresco) tuvo lo que hubiera sido un gran 1-1 en la última jugada, sobre la bocina, rematando fuera una asistencia de cabeza de Lucy Bronze tras una falta indirecta botada por Salma Paralluelo.

Ahora, ese 'quiero y no puedo' de la ida quieren convertirlo en remontada. En la semifinal de la campaña 2022/23, hace un año, el Barça logró el pase a la final de Eindhoven, en la que se impuso al Wolfsburgo alemán por 3-2, gracias a un gol de Caroline Graham Hansen en Londres (0-1), en la ida, y al empate (1-1) de la vuelta en el Spotify Camp Nou.

Así que no es imposible ir a Bilbao vía Londres. De hecho, la UEFA recuerda que dos equipos lograron ir a la final tras perder el duelo de ida en casa. Fueron el Eintracht de Frankfurt y el Turbine de Potsdam, ante Montpellier y Djurgarden, en 2006. Unos años después, el Barça quiere sumarse a ese club de las remontadas a domicilio en 'semis'.

Pero tampoco es fácil la empresa. El Chelsea, con el gol de Erin Cuthbert con un disparo imparable para Cata Coll, logró una escueta pero importante ventaja. Un tanto en el que la alemana Sjoeke Nüsken pisó el balón y se regiró creando huecos entre blaugranas como si fuera Aitana Bonmatí para darle un gran balón a Cuthbert. Pero la '14' original, la Balón de Oro, quiere brillar, esta vez sí y a lo grande, en Londres.

Puede que Jonatan Giráldez haga algún cambio. Quizá Alexia Putellas recupere la titularidad en un duelo grande, mientras que Lucy Bronze, que no fue titular en la ida, apunta a serlo en su país para aprovechar su fuerza, recorrido, centros y remates de cabeza en acciones a balón parado. O quizá no haya retoques, que un partido malo no debe provocar revolución alguna.

El Barça masculino ya hizo historia en Stamford Bridge. Fue el 6 de mayo de 2009 cuando el golazo de Andrés Iniesta en el minuto 93 dio el billete a la final al equipo de Pep Guardiola, que acabaría ganando la 'Champions' y un histórico triplete. Ahora, el Barça Femení quiere que el 27 de abril de 2024 sea también un paso clave hacia seguir haciendo historia.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CHELSEA: Hampton; Lawrence, Carter, Buchanan, Charles; Cuthbert, Leupolz; Rytting Kaneryd, Nüsken, James; y Ramírez.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Bronze, Paredes, Engen, Rolfö; Aitana Bonmatí, Walsh, Alexia Putellas; Graham Hansen, Paralluelo y Mariona Caldentey.

--ÁRBITRA: Iuliana Demetrescu (RUM).

--ESTADIO: Stamford Bridge.

--HORA: 18.30/DAZN, RTVE y TV3.