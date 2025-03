El Barça busca otra tromba de goles en Lisboa

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este miércoles al SL Benfica en el Estádio da Luz (21.00), en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, competición en la que ambos equipos ya se midieron el pasado mes de enero en un partido alocado de la Fase Liga que acabó con victoria blaugrana (4-5) tras un gol de Raphinha en el descuento que culminó la remontada.

En aquel duelo de la séptima jornada de la Fase Liga los de Hansi Flick tuvieron que darle la vuelta a un 4-2 para conseguir los 3 puntos que le dieron la clasificación directa para estos octavos de final, evitando tener que jugar los 'playoff', ronda que sí que han tenido que disputar los lisboetas para poder volver a enfrentarse a los blaugranas.

El equipo dirigido por Bruno Lage tuvo que derrotar al AS Mónaco (4-3 en el global) en una eliminatoria apasionante que vencieron los portugueses gracias a un tanto de Kökçü en el minuto 84 en el encuentro de vuelta disputado en el Estádio da Luz.

Mientras que los blaugranas, al obtener la clasificación directa a estos octavos de final, pudieron dejar aparcada la Liga de Campeones centrándose únicamente en LaLiga EA Sports, competición en la que han recuperado el liderato tras sumar 6 victorias seguidas. Hasta el momento, jugada perfecta en Can Barça.

El último triunfo llegó el pasado fin de semana frente a la Real Sociedad (4-0), en un encuentro que estuvo marcado por la expulsión de Elustondo en el minuto 17 que decantó la balanza para los de Hansi Flick, quien pudo dar descanso algunos jugadores importantes de cara al encuentro de este miércoles.

Duelo al que el Benfica llega tras una semana 'limpia' al ver aplazado su compromiso liguero frente al Gil Vicente, siendo su último encuentro el que vencieron el pasado miércoles frente al Sporting de Braga (1-0), correspondiente a los cuartos de final de la 'Taça de Portugal' tras un gol de Vangelis Pavlidis.

Precisamente el futbolista griego es una de las mayores armas del conjunto portugués, tal y como demostró en el encuentro del pasado mes de enero frente a los blaugranas, anotando un 'hat-trick' en apenas media hora y siendo una auténtica pesadilla para la defensa 'culer'.

Quien no estará frente a los blaugranas será el exmadridista Ángel Di María, por una lesión muscular en el muslo izquierdo que sufrió en el partido de ida del 'playoff' contra el AS Mónaco. El argentino no será la única baja con la que contará Bruno Lage, quien tampoco podrá disponer de Florentino, Bah ni Manu Silva, si bien el dudoso Renato Sanches está, por lo menos, en la lista.

Mientras que Hansi Flick cuenta con las bajas habituales de Marc-André ter Stegen y Marc Bernal por sus lesiones de larga duración, y la de Andreas Christensen que, cuando parecía recuperado, volvió a lesionarse en el entrenamiento previo al duelo frente a la Real Sociedad. Eso sí, la duda es Gavi, convocado pero superando un proceso febril, el que le hizo perderse el último encuentro, que hace que Dani Olmo tenga más números de ser titular en Lisboa, que se prepara para afrontar otra posible tromba de goles.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Álvaro Carreras; Leandro Barreiro, Aursnes, Orkun Kökçü; Dahl, Kerem Aktürkoglu; y Pavlidis.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, Casadó; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE).

--ESTADIO: Estádio da Luz.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.